iPhone 17 Plus leaks: Mindre skærm i 2025

Få de seneste leaks om iPhone 17, der forventes lanceret i 2025. iPhone 17 Plus kan have en mindre skærmstørrelse.

19 apr. 2024 kl. 09:41 Af Maria DEL:

Selvom det måske virker tidligt at diskutere iPhone 17, er der allerede stor opmærksomhed om dens forventede funktioner og specifikationer. På trods af at der er flere måneder tilbage inden frigivelsen af iPhone 16, er fokus allerede rettet mod dens efterfølger.

Indtil nu har vi hørt flere rapporter om iPhone 17 Pro, herunder muligheden for høje opdateringshastigheder på skærmen, Always On funktionalitet og en 2 nm chipset. Og nu er der rygter om iPhone 17 Plus, og det siges, at den kan komme med en mindre skærmstørrelse. iPhone 17 Plus, der siges at følge lanceringen af iPhone 16-serien sent i 2024, ser ud til at afvige fra den tidligere tendens med konstant stigende skærmstørrelser.

Historisk set har Apple opretholdt en model, hvor Plus-modellerne afspejler skærmstørrelserne på de højere-end Pro Max-versioner. For eksempel, både iPhone 14 Plus og iPhone 15 Plus havde en 6,7 tommer skærm, der matchede størrelsen på deres respektive Pro Max-modparter. Ved at justere skærmstørrelserne på tværs af deres sortiment kan Apple muligvis forsøge at differentiere deres modeller yderligere.

Dette hjælper med at målrette specifikke brugergrupper, der måske foretrækker en mellemstor enhed, der balancerer funktionalitet og komfort. En mindre skærm kan føre til en reduktion i produktionsomkostningerne, hvilket potentielt kunne tillade Apple at prissætte iPhone 17 Plus mere konkurrencedygtigt. Ud over dette kan en lidt mindre enhed appellere til brugere, der finder større telefoner besværlige.

Denne ændring kan forbedre telefonens følelse i hånden, hvilket gør den mere tiltalende for et segment af forbrugere, der prioriterer brugervenlighed og håndtering over skærmstørrelsen.

Når det kommer til tidligere rygter om iPhone 17-serien, havde DigiTimes rapporteret, at Apples primære chipleverandør Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) annoncerede, at de vil begynde at producere 2 nm processorer inden udgangen af dette år.

Derudover forventes det, at processorerne vil blive produceret i store mængder i 2025. Efter denne meddelelse fra TSMC begyndte der at dukke rapporter op, der sagde, at iPhone 17 Pro kunne være blandt de første enheder, der drives af disse processorer.

Tidligere rapporterede det sydkoreanske medie The Elec, at Apple er ved at gøre klar til at introducere høje opdateringshastigheder på skærmen og always on funktionen til den almindelige iPhone 17 i 2025. Hvis det sker, vil det være første gang, at den grundlæggende variant af iPhone bliver opgraderet. Normalt er en høj opdateringshastighed og altid-på funktion kun tilgængelig i Pro-modellerne af iPhone.