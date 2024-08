iPhone 16 Pro med mulige nye farver

iPhone 16 Pro og Pro Max mangler muligvis den blå titaniumfarve, der debuterede med iPhone 15. Nye rygter tyder på en bronze-lignende farve til de nye modeller.

1 aug. 2024 kl. 11:00 Af Maria

Lanceringen af iPhone 16-serien er kun få uger væk, og efterhånden som vi nærmer os det store Apple-event i september, tager rygterne om de kommende iPhone 16-modeller til. Tidligere på ugen så vi dummy-modeller, der afslørede designet og farvevalgene for iPhone 16 og iPhone 16 Plus. Nu har en tipster afsløret ny information om iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max. Som nævnt i en rapport fra MacRumors, hævder den kendte Weibo-baserede lækker 'Fixed focus digital', at vi måske vil se en ny bronze eller bronze-lignende farve for Pro-modellerne i iPhone 16-serien.

I løbet af de sidste par måneder har flere tipstere og analytikere forudsagt, at Apple måske vil droppe Blue Titanium-optionen, der blev brugt til iPhone 15 Pro-enhederne, og erstatte den med en ny rosa eller guld farve. Dog antyder den seneste påstand fra Fixed focus digital, at den nye farve kan være bronze eller have et bronze-lignende udseende.

I et opslag på Weibo sagde lækkeren, at den nye farve på iPhone 16 Pro Max ligner en "bronze nuance," og en titanium-lignende udseende kan ses i den omkringliggende ramme. En anden lækker fra Kina hævdede tidligere på måneden, at koden for iPhone 16 Pro-farven er 'Rose', online 'Rose Gold', som Apple lancerede med iPhone 6s i 2015. Udover den nye farvemulighed forventes iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max at have de samme muligheder bortset fra blå.

Ifølge en rapport, der blev udgivet i denne uge af det taiwanske forsyningskædepublikation DigiTimes, forventes iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max bredt at understøtte Wi-Fi 7. For dem, der ikke er klar over det, vil understøttelsen af Wi-Fi 7 gøre det muligt for iPhones at sende og modtage data over 2.4GHz, 5GHz og 6GHz bånd samtidig. Dette betyder, at telefonen vil have lavere latenstid og hurtigere Wi-Fi-hastigheder sammen med pålidelig forbindelse. Sammenlignet med Wi-Fi 6E menes Wi-Fi 7 at tilbyde 4 gange hurtigere dataoverførselshastigheder. Det forventes at få teoretiske maksimale dataoverførselshastigheder på over 40 Gbps.