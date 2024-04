MediaTek Dimensity 9400 sætter rekord

Større die-størrelse i MediaTek's Dimensity 9400 chipset kan løse tidligere udfordringer med overophedning og strømforbrug. Rygter peger på en forbedring på 20% i GPU-ydelse.

9 apr. 2024 kl. 10:05 Af Maria DEL:

Rygterne svirrer om MediaTek's kommende Dimensity 9400 chipset, og hvis hvis ser er sande, så står vi over for en bemærkelsesværdig milepæl i smartphone teknologi. Ifølge nylige rapporter, så er Dimensity 9400 sat til at have hele 30 milliarder transistorer, en stigning på 32 procent i forhold til sin forgænger, Dimensity 9300, der havde 22,7 milliarder transistorer.

En anden grund til nysgerrighed er den påståede die størrelse på Dimensity 9400. Lækager antyder, at chipsetet vil have en imponerende størrelse på 150mm², der overgår endda nogle desktop grafikprocessorer. For at sætte dette i perspektiv, så har NVIDIA's GT 1030 kun en størrelse på 74mm², mens GTX 1650 har en die størrelse på 200mm².

Denne hidtil usete skala for en smartphone processor lover betydelige fordele, herunder øget transistor tæthed, større cache og en mere robust Neural Processing Unit. Mens den betydelige die størrelse og transistor tælling kan drive produktionsomkostningerne op, og potentielt gøre Dimensity 9400 til MediaTeks dyreste smartphone SoC til dato, så kunne de potentielle præstationsforbedringer opveje den økonomiske byrde.

Rygter antyder en 20 procent forbedring i GPU ydeevnen i forhold til den forrige generation, der potentielt kan overgå selv den kommende Snapdragon 8 Gen 4. Som med enhver banebrydende innovation, er udfordringer uundgåelige. Tidligere rapporter foreslog, at Dimensity 9400 stod overfor overophedningsproblemer og stort strømforbrug på grund af ARMs Cortex-X5 kerne. Men den øgede die størrelse kan være MediaTeks løsning for at mindske disse bekymringer, selvom officiel bekræftelse stadig ikke er kommet på de nye oplysninger.