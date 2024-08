MediaTek Dimensity 9400 SoC: 30% bedre CPU-ydelse

MediaTek vs. Qualcomm kampen bliver spændende i år med lanceringen af Dimensity 9400 og Snapdragon 8 Gen 4. Dimensity 9400 lover 30% bedre enkeltkerne CPU ydeevne og 35% større effektivitet, hvilket vil tillade MediaTek at konkurrere med Qualcomm i markedets absolutte top.

9 aug. 2024 kl. 10:21 Af Maria DEL:

Kampen mellem MediaTek og Qualcomm i top-of-the-line mobilchipset-området bliver mere spændende end nogensinde senere på året, når MediaTek's Dimensity 9400 og Qualcomms Snapdragon 8 Gen 4 vil blive frigivet.

I dag kaster et nyt rygte fra Digital Chat Station på Weibo lidt lys over, hvad vi kan forvente fra Dimensity 9400, og det er gode nyheder. Tilsyneladende vil dens single-core CPU-ydeevne være omkring 30% bedre end det var i Dimensity 9300, der blev lanceret sidste år, som vi også må nævne, ikke var dårlig. Se opslaget herunder (oversat fra kinesisk)

Den store kerne skal angiveligt kun bruge 30% af strømforbruget fra Snapdragon 8 Gen 3's CPU for at udføre de samme opgaver, fordi energieffektiviteten også er blevet betydeligt forbedret.

Dimensity 9400 er 35% mere effektiv end sin forgænger. Alt i alt ser det ud til, at dette chipset har potentiale til at blive en vinder for MediaTek og vil helt sikkert tillade dem at konkurrere direkte med Qualcomm i den højeste ende af markedet.