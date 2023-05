Ny hardware præsenteret på Google I/O

Google har netop afholdt deres Google I/O event, hvor de har løftet sløret for, hvad vi kan vente fra den i den kommende tid. Selv om det meste var sluppet ud inden det store event, så var det nu endelig Google egen endelige bekræftelse.

Masser af AI

Helt som tidens trend byder det, så var der naturligvis meget AI på programmet. Det er ikke lang tid siden, at Google præsenterede deres Bard, som skulle tage kampen op med andre AI modeller på markedet som fx ChatGPT.

På I/O præsenterede Google en lang række felter, hvor integrationen af AI kan forbedre funktionaliteten og give bedre arbejdsgange. Det er på tværs af mange af Google tjenester fra deres almindelige Google søgninger over deres apps, som Docs, Sheet og Slides. Der er fx funktioner, som AI genererede regneark eller tekst og billedforslag.

Alt det gik den første halvanden time af Keynote eventet til Google I/O. Herfra skifte de over til et felt, som for nogen måske er lidt mere spændende, nemlig ny hardware.





Pixel 7a

Det første på bordet var den nye Google Pixel 7a. A serien er en af Googles mest populære serier. Du får ikke helt de samme high end specifikationer, som på topmodellen som Pixel 7 Pro. Man kommer dog rigtigt langt og naturligvis til en god pris, sammenlignet med de dyrere topmodeller.





Den nye Pixel 7a ligner til forveksling de øvrige Pixel 7 telefoner, dog i den mindste udgave hidtil. Man får en 6,1” Full HD OLED skærm med en opdateringshastighed op til 90 Hz. Det indre er drevet af en Google Tenor G2 chip sammen med 8 GB RAM og 128 GB lagerplads.

Batteriet er på 4385 mAh, som dog desværre kun kan oplades med ret sløve 20W, hvilket er virkeligt langsomt på et marked, hvor 100W ikke er unormalt.

Pixel 7a fås i fire farver til en pris lige under 4000 kroner.





Pixel Tablet

Helt som rygterne op til I/O har omtalt, var der naturligvis også større enheder på bud. Den første af dem var Pixel Tablet, som er Google første bud på en tablet.

Det er en proces der har været flere år undervejs. I den udvikling har Google gjort sig en del tanker om, hvordan de kan skille sig ud i markedet for tablets.





Den mest tydelige del af det arbejde, ser vi i deres opladestand, som følger med, hvis du køber en Pixel Tablet. Den fastholder din Pixel Tablet magnetik, mens den oplader og samtidigt fungerer som højtaler.

Ved at sætte Pixel Tablet på standeren, forvandler man den altså til en mere regulær skærm, som kan bruges som en stor version af Googles Nest Hub. Der er en specifik Hub Mode til alle de funktioner. Herfra kan du så let styre dine Smart Home enheder, finde opskrifter, se film eller serier og styre din musikafspilning, som kan høres på den større højtaler som er indbygget i standen.

Alt det, mens man stadig let kan få adgang til alle sine normale Android apps, hvis man vil have fat i noget andet, end der normalt er adgang til på en Nest Hub.

Hvis vi ser på Pixel Tablet som ren tablet, så er det en 11” tablet med en LCD skærm med en opløsning på 2560x1600 og en refresh rate på 60Hz. Så den del af hardwaren er desværre ikke specielt imponerende.

Den indre hardware er den samme, som vi finder i Googles Pixel telefoner. Det er en Tensor G2 chip kombineret med 8GB RAM og 128 eller 256 GB lager. Så der er i bund og grund tale om en Pixel 7 telefon med en stor skærm.

Google lover batteritid nok til op til 12 timers videostreaming.

Prisen for Google Pixel Tablet starter ved 5299 kroner, og kan forudbestilles nu og lander i næste måned.





Google Pixel Fold

Til at runde hardware delen af I/O eventet af fik vi også præsenteret Pixel Fold, som er endnu et område, hvor Google udvider denne gang med en foldbar telefon, som skal på konkurrenter som Samsung i bedene.

Humlen ved en foldbar telefon er naturligvis muligheden for at få en større skærm, når der er behov for det, men stadig i en enhed der kan være i lommen. Altså et mellempunkt mellem en telefon og en tablet.

Pixel Fold kan foldes ud fra en 5,8” ydre skærm, i mere normalt Smartphone format, til tablet formatet og giver i den tilstand en 7,6” indre skærm.





Både den inde og den ydre skærm er OLED med en refresh rate på 120 Hz. Opløsningen på den mindre ydre skærm er 1080x2092, mens opløsningen på den store indre skærm er 2208x1840.

Den indre hardware er drevet af den samme Tensor G2 chip, som vi finder i Pixel 7 telefonerne. Her er den dog parret med 12GB RAM og enten 256 eller 512 GB lager.

Der er i alt fem kameraer på Pixel Fold. Der er tre i opsætningen på bagsiden med et 48 MP optisk stabiliseret hovedkamera suppleret af et 10,8 MP ultrawide og en 10,8 MP 5x telefoto.

Det rundes af med to 8,3 MP kameraer, henholdsvis over front skærmen og den indre skærm til selfies eller videoopkald.

Det er altid interessant at se Google bud på “ny” hardware. Pixel Fold lander desværre ikke på det danske marked i første omgang. Så hvis man vil have fingrene i den selv, skal man til Tyskland.