Få Repair Mode med Android 14 opdatering

Med en ny opdatering til Android 14 bliver det letterer at reparere og løse problemer med din Android telefon med den nye Repair Mode.

12 dec. 2023 kl. 08:00 Af Patfigs DEL:

Når enheden kræver reparation, kan det være en kompleks opgave at overlade den til tredjepart.

Google løser dette problem med introduktionen af Reparationsfunktionen til Pixel-enheder i Android 14 December-opdateringen.

Få en dybdegående gennemgang her.





Aktiveringen af denne funktion udnytter Dynamic System Updates-funktionen.

Under Repair Mode skjules alle installerede apps, og adgang er begrænset til væsentlige Google-apps som Chrome, Gmail, Kamera, Telefon og Maps.

Teknikere har mulighed for at downloade diagnostiske værktøjer og apps til kontrol, og eventuelle data installeret under Repair Mode slettes, når Pixel-enheden vender tilbage til sit normale operativsystem. Det er dog vigtigt at bemærke, at aktivering kræver mindst 2 GB ledig plads. Desuden vil udskiftning af bundkortet i telefonen resultere i tab af data. Desværre er Repair Mode ikke tilgængelig på alle enheder endnu, og kun Android 14-understøttede telefoner har adgang til denne funktion. På trods af manglende officiel support til Pixel 6A har enkelte brugere allerede adgang til funktionen på deres enheder.