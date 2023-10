Nyt Google Pixel Lineup præsenteret

Google præsenterede ved deres årlige hardware event i New York i går, den kommende række nyheder i deres Pixel serie. Det er blevet til nye Pixel 8 og Pixel 8 Pro smartphones, sammen med nye Pixel Buds, og så lander Pixel Watch 2 også i Danmark.

5 oct. 2023 kl. 10:06 Af Kenneth Johansen DEL:

Pixel 8 Pro

Stjernen i den nye præsentation var naturligvis Googles nye flagship smartphone Google Pixel 8 Pro. Ser vi på det ydre, er der ikke sket meget siden den sidste generation, men designet er også så fasttømret, at det sikkert i høj grad er for at holde fast i den store genkendelighed i Pixel designet.

Lidt er der dog sket på det ydre. Glasbagsiden på Pixel 8 Pro er nu med et mat finish, i modsætning til den blanke overflade, vi så på Pixel 7 Pro.

På bagsiden er kamera setuppet også blevet samlet i en oval, i stedet for den opdeling, som der var tidligere. Det giver et lidt mere harmonisk og samlet udtryk.

Google har gjort en indsats for at holde deres mål om at nå en 0% CO2 målsætning i 2030. Det betyder blandt andet, at alle deres nye devices er lavet med en vis andel genbrugs aluminium.

Ved siden af kameraerne er der også blevet tilføjet lidt ny hardware, i form af en temperatursensor. Via en termometer app er det så muligt, hurtigt at måle overfladetemperaturen på et væld af ting omkring dig.

På kamera fronten har Google altid været rigtigt godt placeret og kamera hardwaren på den nye Pixel 8 Pro har også fået en opgradering. Der er kommet en ny 50 MP f/1.7 hovedsensorn som er 21% mere lysfølsom.





Ultrawide er også blevet opgraderet til 48 MP og er hele 108% mere lysfølsom, som kan fokusere helt ned til en afstand på 2 cm, for bedre makrobilleder.

Telefoto-linsen er også 48 MP, 56% mere lysfølsom og med mulighed for 10x optisk zoom.

Frontkameraet lander på 10,5 MP og har fået tilføjet autofokus, så dine selfies nu burde have en større chance for at blive skarpe.

På Pixel 8 Pro får man i kamera app’en også mulighed for adgang til Pro Kontrol, hvor man manuelt kan kontrollere indstillinger som fokus, lukkehastighed og helt selv vælge, hvilken af de tre linser, der skal bruges på et givet tidspunkt.

På forsiden får vi et nyt LTPO display, som Google kalder deres Super Actua Display. Det er en 6,7 tommers skærm med en 1244x2992 opløsning og variabel refresh rate fra 1-120 Hz. Mest imponerende er dog, at den kan klare en peak brightness på hele 2400 nits. Det betyder, at Google Pixel 8 Pro har en af de mest lysstærke smartphone skærme på markedet pt, hvis ikke den stærkeste.





Til at drive alt det nye er Pixel 8 Pro udstyret med den nyeste Google Tensor G3 chip, i kombination med en Titan M2 sikkerhedsprocesser. Det suppleres af 12 GB LPDDR5X RAM og muligheden for 128 GB eller 256 GB UFS 3.1 lagerplads.

Pixel 8 Pro kommer i farverne Bay, Obsidian og Porcelain og lander med en pris på 8499 for 128 GB udgaven og 8999 for 256 GB versionen.









Pixel 8

Ser vi på lillebror i familien, så kommer Pixel 8 også ind med gode opdateringer, men uden at få alle de samme features som Pixel 8 Pro.

På det ydre er det en lidt mindre telefon med et 6,2” OLED display med en 1080x2400 opløsning og mulighed for en refresh rate på 60-120 Hz. Det er stadig Googles Actua Display, men er i en lidt mindre version med en Peak Brightness på “kun” 2000 nits.





Den indre hardware er den samme Google Tensor G3 chip, men begrænset til 8 GB LPDDR5X RAM og mulighed for 128 GB eller 256 GB UFS 3.1 GB lagerplads.

Kamera Setuppet er også skåret lidt tilbage på Pixel 8, med den samme 50 MP hovedsensor, som på Pixel 8 Pro. Her er den dog kun suppleret af en 12 MP ultrawide og får altså ikke den Telefoto mulighed, som kommer på Pixel 8 Pro.

Frontkameraet har dog fået samme behandling, som på den store Pixel 8 Pro, så her kommer der også et 10,5 MP kamera med autofokus.

Pixel 8 kommer i farverne Hazel, Obsidian og Rose og lander med en pris på 6199 kroner for 128 GB modellen og 6799 for 256 GB udgaven.





Software magi

Selv om hardwaren på de nye Pixel 8 telefoner har fået et fint boost, så har det aldrig været på hardware fronten af Google har holdt sig i front. Det er i stedet for på softwaren, og det kommer sikkert også til at være tilfældet med Pixel 8 serien.

Den nye serie kommer med en helt række spændende AI drevne features, som alle sammen kan være med til at gøre oplevelsen af din Pixel telefon til noget specielt.

Det strækker sig fra ting som den historisk super gode billedbehandling og fotosoftware. Det er blevet udbygget med muligheder, som Magic Eraser, hvor du kan fjerne elementer i dine billeder, som mennesker i baggrunden eller tilpasse kompositionen efter billedet er taget.

En af de nye features er “Best Take” muligheden på gruppebilleder. Her tager kameraet en hel række billeder og efterfølgende kan man så, for hver person i billedet, gå ind og vælge netop det ansigt, der var bedst i serien. På den måde kan man undgå problemet med lukkede øjne eller bare tossede ansigter på gruppebilleder.

Det er også ting som forbedret støjreduktion på ikke bare dine opkald, men nu også i videoer som du optager med telefonen.





Samtidigt kommer Pixel 8 telefonerne naturligvis også med den nyeste Android 14 version direkte fra Google selv. Oven i det har Google lovet hele syv års software og sikkerhedsopdateringer til Pixel 8 telefonerne. Så hvis man er typen der beholder den samme telefon i lang tid, er der en god sikkerhed i den garanti.





Pixel Watch 2 - Nu i Danmark

I forbindelse med de nye Pixel 8 telefoner annoncerede Google også deres nye Pixel Watch 2. Den største nyhed for os herhjemme i Danmark er, at Pixel Watch 2 nu også kan fås på det danske marked, på samme tid som de nye Pixel 8 telefoner.

Designet er som vi har set det før med Pixel Watch. Det er et meget afrundet og afdæmpet design uden alt for mange udskejelser.

Den indre hardware er blevet opgraderet med en ny Quad Core processor, som gerne skulle være med til både at forbedre ydelse og batteritid.





Google lover op til 24 timers batteri med Always On Display slået til. Herfra kan man så hente endnu mere, hvis man slår den funktion fra.

Opladningen er også blevet hurtigere end tidligere. Nu kan man få strøm til 12 timers brug med kun 30 minutters opladning.

Sensorerne er også blevet opgraderet og det giver blandt andet en ny Multi Path sensor til pulsmåleren, der nu måler flere steder på samme tid for mere præcise målinger. Det er også en temperaturmåler og så naturligvis aktivitetsmåler, som bedre end tidligere automatisk kan detektere aktiviteter som løb, cykling osv.

På software siden er det WearOS 4, som kommer med nye forbedrede versioner af en række af Google apps, så de fungerer bedre på et Pixel Watch interface.

Pixel Watch 2 kommer i fire farvekombinationer: Poleret sølv/Bay, Poleret sølv/Porcelain, Mat sort/Obsidian og Guldfarvet/Hazel.

Prisen for Pixel Watch 2 lander på 3090 kroner for WiFi versionen og 3490 for LTE versionen.





Pixel Buds Pro

Sidste Pixel opdateringen i Pixel familien kommer til Pixel Buds Pro. Der er lidt hardware opdateringer med blandt andet Bluetooth Super Wideband, som giver mere båndbredde til opkald, så din stemme går bedre igennem.

Det suppleres af en forbedret støjreduktion, som sorterer støjen fra omkring dig. Via AI er det også muligt at slå Conversation Detection til, så dine Pixel Buds Pro automatisk slår Transparency Mode til og pauser din musik, når du begynder at tale.





Pixel Buds Pro kommer med de nye farver, så de kan matche din Pixel 8 eller Pixel 8 Pro telefon og lander med en pris på 1700 kroner.