OnePlus 11 5G

OnePlus har droppet små opdateringer for deres OnePlus 11 et godt stykke tid, og nu er telefonen endeligt landet. Samarbejdet med Hasselblad er tilbage og der er nye tiltag og naturligvis ny hardware.

7 feb. 2023 kl. 16:00

Specifikationer

Performance

Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform

16GB RAM+UFS4.0

RAM-Vita

TÜV SÜD 48-month Fluency Rating A

100W SUPERVOOC + 5000mAh battery

Battery Health Engine

TÜV Rheinland Certification for Safe Charging and Usage

Cryo-velocity VC Cooling System

Display and audio

6.7-inch 2K 120Hz Super Fluid AMOLED

Display with LTPO 3.0

Dolby Vision Support

Dual “Reality” Speakers with Dolby Atmos support

HDR 10+ Certification Support

Camera

50MP IMX890 Image Sensor with OIS

115° FOV Ultra-wide Camera

32MP IMX709 RGBW Portrait Tele lens, supported by Hasselblad Portrait Mode

Natural Color Calibration with Hasselblad

Hasselblad Masters Mode

Video Capturing Mode

Ikke overraskende, for en flagship telefon, er hardwaren rykket til den nye Snapdragon 8 Gen 2 chip. Derudover er en del af markedsføringen fra OnePlus naturligvis også på kamerasamarbejdet med Hasselblad, og muligheden for super hurtig 100W opladning.





En tur rundt om OnePlus 11 5G

Hvis vi starter på fronten af telefonen, ligner den til forveksling en OnePlus 10 Pro. OnePlus har igen valgt at gå med en 6,7” 120 Hz AMOLED skærm med en opløsning op til 3216x1140. Skærmen kurver stadig blidt ud over siderne, og hele telefonens form har de samme afrundede og bløde former, som vi efterhånden kender fra OnePlus.

Frontkameraet er stadig placeret i øverste venstre hjørne, og den lynhurtige fingeraftrykslæser er placeret under skærmen, i den nederste tredjedel af skærmen.

Det er bestemt ikke dårlig hardware OnePlus har brugt, men det er et lidt genkendeligt design på deres telefoner. Jeg ville lidt ønske, at de ville ryste posen en lille smule. Personligt ville jeg fx foretrække en helt flad skærm. Det er dog naturligvis en personlig ting, som måske ikke gælder for andre.

Det er dog småting samlet set, for det er en utrolig smuk skærm, som OnePlus bruger i OnePlus 11. Den er som standard indstillet i den lavere 2412x1080 opløsning, og noget af det første jeg gjorde, var at sikre mig at opløsningen var sat til den højere QHD opløsning, og opdateringshastigheden var sat til høj.

Det er en adaptiv opdateringshastighed fra 1-120 Hz, som giver det bedste fra begge verdener. Det er et lækkert hurtigt display, med smukke flydende animationer og navigation, som dog kan spare på strømmen, og trappe helt ned til 1 Hz, når der ikke er behov for mere.

Der er HDR 10+ understøttelse, 10 bits farver og en peak brightness op til 1300 nits, sammen med en touch response op til 1000 Hz. Alt det kombineret, giver et smukt display med fantastiske farver, som er en fornøjelse at navigere og se indhold på.

Højre side af telefonen giver os power knappen, og så er den så velkendte OnePlus Alert Slider tilbage igen. Det er lækkert at se, at OnePlus tog ved lære af de tilbagemeldinger de fik med OnePlus 10T, som manglede en Alert Slider.

På venstre side har vi volumen knapperne, og endeligt finder vi i bunden SIM kort pladsen sammen med et USB stik.

OnePlus har med OnePlus 11, givet muligheden for op til 100W SuperVooc opladning, af det store 5000 mAh dual cell batteri. Det er imponerende hurtigt, og kan give en fuld opladning fra 0-100% på omkring 25 minutter.

Den medfølgende 100W oplader vil være kraftig nok til også at kunne bruges til visse laptops, og er trods den høje ydelse overraskende kompakt.

Der er ingen mulighed for trådløs opladning med OnePlus 11. Personligt synes jeg det er lidt synd, da jeg ofte bruger den feature på telefoner, hvor det findes. OnePlus’ undersøgelser har dog vist, at det er en af de features folk helst vil opgive, for at få andre fordele.

Overordnet set betyder det heller ikke det store, når man til gengæld får et stort batteri og ikke mindst super hurtigt opladning, som er tilfældet her.

Ser vi på bagsiden, kan vi se at den sandblæste glasbagside er tilbage, og det er jeg personligt rigtigt glad for. OnePlus 11 findes i to varianter, hvor det kun er den Titan Black variant, vi har fået til test, der har den sandblæste tekstur. Den anden variant Eternal Green har et mere klassisk blankt finish.

Jeg foretrækker helt klart Titan Black varianten. Det er stadig, uden sammenligning, en af de bedste og mest behagelige overflader på en telefon jeg har oplevet. Teksturen betyder, at det selv efter lang tids brug, er stort set er umuligt at se fedtede fingre eller andet på overfladen.

Den sort/grå overflade er utroligt behageligt at håndtere, og i kraftigt lys er der en smukt spil i overfladen. På trods af lækker hardware og andre tiltag, er den her overflade stadig en af mine favorit ting ved OnePlus telefonerne.

Når jeg løsriver mig fra designet og teksturen på bagsiden, så er det naturligvis også her vi finder kamerasystemet på OnePlus 11. Det nye mere runde design omkring kameraerne, er jeg ikke helt sikker på jeg bryder mig om, men det er nok mest en tilvænningssag. Jeg synes det mere firkantede design på OnePlus 10, gjorde det bedre.

Hardwaren i denne omgang består af en 50MP IMX890 hovedsensor med OIS, en 48MP 115° Ultra-wide linse og endeligt en 32MP IMX709 RGBW Portræt Telelinse. Der er blevet justeret en smule på tingene siden OnePlus 10, men der er ikke sket nogen kæmpe store spring. Stadig på papiret solid hardware med et, på papiret ihvertfald, godt potentiale. Vi ser nærmere på, hvordan det nye setup klarer opgaven senere.

Den interne hardware i OnePlus 11 består af et SnapDragon 8 Gen 2 chipset. Der er enten 128 GB eller 256 GB internt lager og så er der mulighed for enten 8 GB eller 16 GB LPDDR5X RAM. Vores testmodel er versionen med 16 GB RAM og 256 GB lager.

Systemet holdes køligt af OnePlus’ Cryo-velocity VC Cooling System. Det skulle med forbedrede materialer og størrelse, ifølge OnePlus, være med til at give helt op til 92% bedre køleevner. Der var dog ikke nogen informationer om, hvad der sammenlignes med.

Jeg kan dog sige, at jeg ikke på noget tidspunkt under min test oplevede at telefonen blev mere end lidt lunken, under brug eller opladning.





Software

Styresystemet på OnePlus 11 er naturligvis Android. Den leveres med Android 13 sammen med OnePlus’ eget OxygenOS i version 13. Det er, som tidligere, en lækker oplevelse ud af kassen. OxygenOS er dejligt fri for bloatware. Der er naturligvis ekstra elementer lagt over, men det føles trods alt som en ret ren Android oplevelse.

Der er via indstillingerne mulighed for at tilpasse oplevelsen og brugerinterfacet en del. På overfladen er muligheden for at vælge, om man foretrækker navigation via gestures eller den mere klassiske app skuffe, lækker at have selv om det ikke ligefrem er nyt. I forhold til udseendet er der også gode muligheder for at tilpasse stilen på telefonen. Der er mulighed for at vælge og tilpasse alt fra farve på UI elementer og besked notifikationer over stilen og størrelser på app ikoner til animationen på fingeraftrykslæseren og meget mere.

Med en mere praktisk vinkel er der også gode muligheder for at tilpasse indstillingerne i forhold til sit brugsmønster, og ting som ønske til batterilevetiden. OnePlus 11 er udstyret med et 5000 mAh batteri, men kommer også med en high end processor og en stor lysstærk skærm med en høj opdateringshastighed, som suger meget strøm, hvis alt er sat til at køre på maks. Via indstillingerne er der dog ret brede muligheder for at vælge hvor man vil have fokus.

Samtidigt er der også indbygget AI i OxygenOS, som lærer hvordan du bruger telefonen. Det kunne fx for ting som lysstyrken på skærmen. Den bliver som standard automatisk tilpasset til omgivelserne, men hvis du ofte skruer op for lyset i mørke omgivelser, så lærer telefonen den præference og tilpasser sig efter det.

OnePlus har også deres HyperBoost Gaming Engine som skulle gøre brug af AI til at lærer at tilpasse sig til de spil man spiller på telefonen så du får den optimale ydelse når der er behov for det men der kan spares på strømmen i mindre krævende dele.





Kamera

For mig personligt er kameraet en super vigtig del af en smartphone. Det er det som jeg bruger i de fleste tilfælde, til at tage billeder af gode stunder med familie og venner. For OnePlus er der også stort fokus på kameraet, hvilket kan ses igennem samarbejdet med Hasselblad.

Jeg synes sammensætningen på setuppet på OnePlus 11 er fornuftigt, med fokus på de ting, som ihvertfald for mig, betyder mest. Det er en solid primær sensor kombineret med gode muligheder for portrætter.

Ting som Super Zoom eller Space Zoom er sjovt nok at lege med, men er ikke noget jeg ender med at bruge i hverdagen, og bliver derfor hurtigt ligegyldigt. Så det er rart at se, at OnePlus har valgt at fokusere andre steder.

Med den nye Google Pixel 7 Pro er der hård konkurrence på kamerafronten. OnePlus er dog rigtigt godt med i kampen og generelt tager den nogen super habile billeder.

Samarbejdet med Hasselblad springer ikke nødvendigvis i øjnene under normalt brug. Man kan i kamerasoftwaren grave lidt forskelligt Hasselblad frem, i form af fx deres Xpan indstilling og en fornuftigt omfattende Pro Mode, hvor man selv kan tweake indstillingerne.

Derudover har Hasselblad også haft en finger med i forhold til farvekalibreringen, med det som de kalder natural Color Calibration. Det kombineret med en sensor til måling af lys og farver, er med til at sikre smukke og godt gengivne farver på billederne, man tager med OnePlus 11.

Der er måske en lille tendens til en svag overmætning af farverne på billederne, men samlet set synes jeg, at man får utroligt smukke, dybe farver på billederne med OnePlus 11.

OnePlus 11 klarer også i rigtigt god stil billeder med høje kontraster, uden at blive udviskede i andet end de lyseste dele af billedet.

Portrætfunktionen klarer også opgaven rigtigt godt, men gør det helt klart bedst i situationer med fornuftigt lys. I mere lyssvage settings kan den godt komme lidt til kort.

Både front og bagkameraet klarer dog i portrætter opgaven med at skabe dybdefornemmelsen rigtigt godt, med en smukt sløret baggrund. Systemet er godt til at identificere personer,og endda dyr i et billede, og skære dem ud så sløringen virker naturlig.

Det klarer den selv med personer i billedet, som sidder i flere forskellige afstande til kameraet. En detalje, som naturligvis ikke ville kunne lade sig gøre med et normalt kamera med fast fokusdybde, så det er naturligvis software mag, der giver os den mulighed.

Generelt er jeg rigtigt godt tilfreds med de billeder, som OnePlus 11 laver. Hvis jeg hiver billederne over på PC, og sidder og pixel peeper, kommer den ikke helt op og slår Pixel 7 Pro, men til normalt SoMe og mobil brug, vil det være svært at se forskel og man får rigtigt gode billeder.

Se billeder i fuld opløsning her.

På video fronten klarer OnePlus 11 sig også rigtigt godt. Der er mulighed for videooptagelser op til 8K. De gode klare farver går også igen i videoer på OnePlus 11, hvilket er fedt at se.





Der er mulighed for både AI optimering og En Ultra Steady Pro mulighed til stabilisering af video. De ting er dog kun muligt i 1080p opløsning. Der justeres automatisk ned, hvis man vælge rnogen af de indstillinger til.





Ultra Steady Pro giver nogen utroligt rolige og stabile billeder selv hvis man løber med kameraer. Så hvis man har hang til lidt action shoots ind i mellem, så vil OnePlus 11 være en god partner der.





Test

Jeg har brugt OnePlus 11 over et par uger nu. Vi har heldige at modtage vores testsample, en rum tid inden lanceringen.

Oplevelsen af at have OnePlus 11 på besøg har været super lækker. Der er mere end rigelig hardware power i den, til at klare alle opgaver man kunne finde på at smide efter den. Specielt vores version med 16 GB RAM, har tygget sig igennem alt hvad jeg har prøvet uden at ryste på hånden.

De 12 GB RAM, som vi fik på OnePlus 10 Pro, var allerede gode og nu med 16 GB er det lige før det er overkill.

OnePlus leverer fortsat et forbandet lækkert display, og den høje opløsning kombineret med 10 bits farver og 120 Hz gør den til en sand fornøjelse at sidde med. Både almindeligt webindhold, spil og serier/film er lækre at sidde med på OnePlus 11

Her vil jeg også lige tage mig tid til, at komme omkring lyden. Der Dolby Atmos support og et stereo speaker setup, som på trods af at være små og diskrete leverer, en overraskende god lyd. Både musik og videoindhold får et mere åbent og veldrejet lydbillede, end man umiddelbart skulle tro var muligt, på så lille et setup.

Batteritiden på OnePlus 11 er også rigtigt fornuftigt, men kan som poweruser godt udfordres lidt. Det er specielt, hvis man skruer op for både skærmopløsning og opdateringshastighed. Til normalt dagligt brug er det 5000 mAh store batteri dog mere end fint, til at komme igennem dagen uden de store udfordringer.

Kombinerer man det med den imponerende hurtige 100W opladning, så har batteri simpelthen ikke været en ting, som jeg har spekuleret på. Selv korte besøg i en oplader giver masser af ekstra strøm på telefonen.





Pris

OnePlus 11 lander med en annonceret pris på 6499 for den 8GB/128GB version og 6999 for den store 16GB/256GB version, som er den vi har set på.

Sammenligner vi med et bud som Google Pixel 7 Pro, så kan der spares næsten 1000 kroner, mens en sammenlignelig Samsung S23, er et par hundrede kroner dyrere.

Så OnePlus kommer altså ind med en rigtigt konkurrencedygtig pris.





Konklusion

Det har været en fornøjelse at have OnePlus 11 på besøg. Den klarer sig rigtigt solidt på både hardware, kamera og batteri. I forhold til opladning, slår den alt andet af banen, med en god margen, og det er intet mindre end fantastisk på den måde, stort set at kunne slippe for at tænke på, om man har strøm nok.

Hardware og software spiller rigtigt godt sammen, og giver en god oplevelse, som er tæt på en standard Android oplevelse. De tilføjelser som OnePlus laver med OxygenOS fylder ikke meget i form af bloatware og insisteren på egne løsninger til standard apps, hvilket er befriende.

Funktionerne ligger dog fint under overfladen, med mulighed for tilpasning og optimering, og man kan ret frit selv vælge til og fra.

På kamerafronten synes jeg at Google Pixel 7 Pro vinder med en lille margen, for generelt bedre billeder og lidt bedre portræt funktion. På den front er Google software løsning simpelthen stadig overlegen.

Når det er sagt, så leverer OnePlus 11 dog nogen rigtigt gode billeder, og til normalt hverdagsbrug vil det være svært at se forskel.

Når OnePlus så samtidigt klarer det en god tand billigere, er det i den grad værd at tage notits af.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Great Product award, for en smuk telefon der yder godt, ligger tæt på toppen på kamera og vinder klart på batteri og opladning.





Godt:

Smukt design

Solid ydelse

Top hardware

Imponerende hurtig opladning

Godt kamera

God pris





Skidt:

Ingen trådløs opladning





