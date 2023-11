OnePlus afslører designet på OnePlus 12

Det er naturligvis ikke nogen overraskelse at OnePlus arbejder på en ny smartphone. Der sker en smule nyt med designet på den kommende OnePlus 12 som vi nu har fået et smugkig på. Den velkendte Alert Slider har fx fået en ny placering.

28 nov. 2023 kl. 09:14 Af Kenneth Johansen DEL:

Opsigtsvækkende ny placering

OnePlus kalder selv den nye placering af Alert Slideren det mest opsigtsvækkende ved det nye design. Her vil jeg give OnePlus ret, for ud over nye farver, så ville jeg ved et kort blik ikke på overfladen kunne se forskel på den nye OnePlus 12 og den "gamle" OnePlus 11.

Designet er i stor grad det samme, så det er måske ikke så underligt, at PR holdet må vende sig imod en flyttet Alert Slider som "opsigtsvækkende".

Når det er sagt, så er det dog stadig et smukt design, som vi kan se frem til med OnePlus 12. Jeg har altid været en fan af den overfladebehandling, som OnePlus bruger på deres telefoner. Deres sandblæse sorte bagside på både OnePlus 10 og OnePlus 11 er stadig nogen af de mest behagelige og smukke bagsider på en smartphone i min bog.

Man skal dog stadig kunne leve med, at kameraet fylder en del på bagsiden af telefonen. Selv om kameraopsætningen er lidt anderledes på OnePlus 12, så er designet med det store runde kamerabump det samme, som vi så på OnePlus 11.

Det lader til at OnePlus har omfagnet det meget tydelige look, for det er også det samme vi ser på deres OnePlus Fold, og det gør det med det samme genkendeligt som en OnePlus smartphone.

Der er på OnePlus 12 blevet inkluderet en 3X periskop-telekamera og kameradelen er fortsat udviklet i samarbejde med Hasselblad.

Alert Slider flyttes for at forbedre gaming

OnePlus forklarer, at flytningen af Alter Slideren sker for at kunne gøre plads til en ny og integreret antenne, der forbedrer telefonens gaming-muligheder. Ifølge udviklingsholdet hos OnePlus var den gamle placering af Alert Slideren det helt optimale sted at placere den nye antenne. Derfor er slideren nu blevet flyttet til den modsatte side af telefonen, og den kan altså nu findes på venstre side af telefonen.

For netop at sikre optimal antenne-signal på begge sider af telefonen trods placeringen i venstre side har OnePlus valgt at bruge ultrakompakt antenneteknologi og hvad de selv kalder brancheførende Alert Slider antenne-integration for at minimere den plads, som Alert Slideren optager. På laboratorietests af OnePlus 12 har det forbedret antennesignalet med 3dB og reduceret spillets latenstid med 15 pct.

Ny Flowy Emerald-farvevariant

En ting som jeg synes gør lidt mere væsen af sig, end en flyttet Alert Slider, er den nye Flowy Emerald-farvevariant. Den nye farve skal ifølge OnePlus: "bygge bro mellem teknologi og naturens vilde udfoldelse."

Farven og designet er et resultat af en rejse til floden Dart River, hvor OnePlus’ designteam ønskede at inkorporere samme elegance, flydende natur og omskiftelige udtryk i telefonen, som der herskede over floden.

Den nye farve tager sig på billeder rigtigt fint ud, og det er i min bog rigtigt fedt at se en producent, der leger lidt mere med design og farver end gennemsnittet.