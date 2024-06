Nye detaljer om OnePlus Nord CE4 Lite 5G

OnePlus løfter i dag sløret for det seneste produkt i Nord-serien, OnePlus Nord CE4 Lite 5G, som introduceres den 24. juni kl. 15.30 dansk tid. Den nye smartphone er designet til at revolutionere markedet for budget-smartphones og kommer med funktioner, der normalt kun er forbeholdt OnePlus’ flagskibsprodukter til en pris, der burde være til at betale.

19 jun. 2024 Af Kenneth Johansen

I forbindelse med de nye oplysninger har OnePlus udsendt denne pressemeddelese:

Med den nye OnePlus Nord CE4 Lite 5G tilbydes forbrugerne en smartphone med OnePlus' ikoniske, hurtige og smidige oplevelse på flagskibsniveau, der fås til en overkommelig pris. For at imødekomme forbrugernes smertepunkter i den daglige smartphone-brug indeholder OnePlus Nord CE4 Lite 5G en komplet pakke af kompromisløse funktioner, der tilsammen leverer lang batterilevetid, exceptionel hurtig opladning, fængende grafik, fantastiske fotograferingsegenskaber og meget mere, der netop skal være med til at forbedre brugeroplevelsen i hverdagen.

Indkapslet af OnePlus’ “Never Settle”-tilgang byder OnePlus Nord CE4 Lite 5G akkurat på flagskibsspecifikationer som blandt andet et 5.110 mAh højkapacitetsbatteri, 80 W SUPERVOOC-hurtigopladning, en 120 Hz Super-bright 2.100 nits AMOLED-skærm, Aqua Touch samt praktisk 5 W omvendt opladning.

“OnePlus Nord CE4 Lite 5G er den ideelle telefon til at revolutionere markedet for budget-smartphones, og ved at kombinere OnePlus' batterilevetid på flagskibsniveau, opladningshastigheder, skærmkvalitet og fotograferingsoplevelse, alt sammen til en fordelagtig pris, skiller OnePlus Nord CE4 Lite 5G sig netop ud fra mængden af smartphones i samme prisklasse. Derfor er vi også glade for at kunne give danskerne på budget en smartphone med uovertruffen ydeevne“, siger Thor Gøtz, landechef for OnePlus Danmark.

Er du nysgerrig på flere detaljer om det nye Nord-produkt, kan du deltage online i lanceringseventet mandag den 24 juni.