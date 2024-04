OnePlus lancerer AI Eraser Tool

OnePlus lancerer et nyt AI-værktøj, AI Eraser, til at fjerne uønskede objekter fra billeder. Opdateringen rammer udvalgte modeller, inklusive OnePlus 12, 12R, 11, Open og Nord CE4.

5 apr. 2024 kl. 16:47 Af Maria DEL:

OnePlus udruller en ny AI-funktion kaldet AI Eraser-værktøjet til sine smartphones. Dette værktøj er designet til at fjerne uønskede objekter og fejl fra fotos, på samme måde som eksisterende funktioner tilbydes af Google og Samsung.

Hvilke telefoner vil modtage opdateringen?

AI Eraser-værktøjet når udvalgte OnePlus-modeller gennem en softwareopdatering. Disse modeller inkluderer OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus 11, OnePlus Open og den nyligt frigivne OnePlus Nord CE4. Dog udrulles opdateringen i portioner, så brugere på disse enheder måske skal vente lidt, før de kan få adgang til funktionen.

Brug af OnePlus AI Eraser værktøj

For at bruge AI Eraser-værktøjet skal brugere sikre, at deres OnePlus-enhed er opdateret til den nyeste softwareversion. Her er en grundlæggende guide til brug af funktionen: AI Eraser-værktøjet er baseret på AndesGPT, en generativ AI-model udviklet af OPPO, som kræver en internetforbindelse for at fungere.

Ifølge diskussioner på OnePlus Community Forums kan der være en daglig grænse for antallet af fotos, brugere kan redigere med AI Eraser-værktøjet. Dog har OnePlus ikke officielt bekræftet denne information.

Hvad er AI fotoredigering?

AI transformerer hurtigt smartphone-fotografering ved at gøre professionelle redigeringer mulige for alle. Førende mærker som Google og Samsung inkorporerer funktioner som "Magic Eraser" og "Object Eraser," der intelligent kan fjerne uønskede objekter fra fotos. Disse værktøjer analyserer scenen og fylder hullet med realistiske baggrundsoplysninger. AI hjælper også med forbedringer som at foreslå optimale lysjusteringer og automatisk rette fejl.

Denne trend gør det muligt for brugere at tage fantastiske billeder og opnå polerede resultater med blot få tryk på skærmen, hvilket udvisker grænserne mellem smartphone-fotos og professionelle redigeringer.