OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

OnePlus Nord er det lidt mere prisbevidste segment fra OnePlus. Deres nyeste bud i serien OnePlus Nord CE3 Lite 5G lander fint her, med en pris der ligger langt fra OnePlus flagship telefonerne. Men hvor meget mister man så i den sammenhæng?

21 apr. 2023 kl. 11:01 Af Kenneth Johansen DEL:

Specifikationer

CPU: Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G

Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G GPU: Adreno 619

Adreno 619 RAM: 8GB LPDDR4X

8GB LPDDR4X Storage: 128GB UFS2.2

128GB UFS2.2 Battery: 5000mAh (non-removable)

5000mAh (non-removable) Display:

Size: 6.72 inches

6.72 inches Resolution: 2400 x 1080 pixels 391ppi

2400 x 1080 pixels 391ppi Aspect Ratio: 20:9

20:9 Refresh Rate: 120Hz

120Hz Type: LCD

LCD Touch Response Rate: 240Hz

240Hz OS : OxygenOS based on Android™ 13

: OxygenOS based on Android™ 13 Camera

Main Camera - Rear:

Sensor : Samsung S5KHM6SX03

: Samsung S5KHM6SX03 108 Megapixels

Aperture: f/1.7

f/1.7 Macro Lens - Rear:

2 Megapixels

f/2.4

Depth-assist Camera - Rear

Megapixels: 2

2 Aperture: f/2.4

f/2.4 Front Camera:

Megapixels: 16

16 Aperture: f/2.4

f/2.4 Video:

1080p video at 30 fps - 720p video at 30 fps

Slow Motion: 720p video at 120 fps

720p video at 120 fps Time-Lapse: 1080p video at 30 fps

1080p video at 30 fps Changing: 67W SUPERVOOC

Som vi kan se på listen af specifikationer her, så er det ikke top hardware vi får. Det bør dog heller ikke overraske i dette prissegment. Jeg vil også argumentere for, at langt størstedelen af smartphone brugere ikke har et brugsmønster, der kræver high end hardware selv om mange er tilbøjelige til at købe det.





En tur rundt om OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Farve mulighederne for OnePlus Nord CE 3 Lite er den friske Pastel Lime, og den noget mere afdæmpede Chromatic Gray. Det er den sidste version, vi har fået til test.

Designet på telefonen er mere skarpt, end de afrundede former, som vi har set på de mere high end telefoner fra OnePlus. Det er altså flade sider og en flad skærm uden store afrundinger i siderne på selve skræmdelen, hvilket jeg personligt er rigtigt glad for.

Jeg synes at telefonen ligger bedre i hånden på den måde, og jeg foretrækker helt klart et fladt display, der ikke hælder ud over siderne. Det kan dog være en personlig smagssag.

Skærmen som OnePlus er gået med er en Full HD, 6,72” LCD skærm med en refresh rate på 120 Hz. Det er en skærm der, på trods af ikke at kunne bryste sig af at være OLED eller andet top of the line, gør det super godt.

Opløsningen og lysstyrken rammer meget godt og jeg havde ingen problemer med at bruge skærmen selv udendørs. I direkte kraftigt sollys kan man dog godt opleve, at skærmen kommer lidt til kort.

Den variable refresh rate på 30-120 Hz betyder også, at skærmen føles lækker, hurtig og responsiv at bruge.

Øverst på skærmen finder vi frontkameraet, som er monteret i skærmen med hole punch-metoden, som vi efterhånden ser på flertallet af telefoner. Det er dog ikke noget der giver anledning til problemer, da de fleste apps efterhånden er tilpasset, så et hole punch kamera ikke klipper eller blokerer indhold.

Hvad der dog ikke er en del af skærmen er fingeraftrykslæseren. Det er en ting, som ellers også er ved at være standard på mange telefoner. I stedet for er den på OnePlus Nord CE 3 Lite en del af power knappen, på højre side af telefonen.

Det er en lynhurtig og effektiv aflæser, som selv med en kort berøring fangede min finger og låste telefonen op. Den slags placering af fingeraftrykslæseren har altid været noget jeg har foretrukket, da det er en meget naturlig placering når man samler telefonen op. Så længe man er højrehåndet, naturligvis. Venstrehåndede vil nok have en anden oplevelse.

Hvis man foretrækker, kan man også låse telefonen op med ansigtsgenkendelse eller pin kode. Ansigtsgenkendelse er også hurtig og responsiv, og gav mig heller ingen problemer under min test.

Ser vi på venstre side af telefonen finder vi volumen knapperne og det kombinerede SIM og SD kort tray. Der er 128 GB UFS2.2 lager i telefonen, men hvis man har behov kan man hurtigt udvide det med SD kortet her op til 1 TB. Det er en god bonus, som er fraværende på overraskende mange high end telefoner.

Springer vi til bunden af telefonen får vi et USB C stik og opladningen. Her understøttes op til 67W SUPERVOOC opladning via den oplader, der følger med i pakken. Det betyder, at man kan lade det 5000 mAh store batter,i fra 0% til 100% på omkring 45 minutter.

Der er ingen mulighed for trådløs opladning, men det ville jeg næsten heller ikke forvente i dette prissegment.

Som en efterhånden stor sjældenhed får vi også et 3,5mm stik til headsets i bunden. Så en god bonus til dem, der endnu ikke er sprunget på True Wireless bølgen.

Det er også i bunden vi kan se den ene af de to højttalere, der sammen med højtaleren i toppen udgør et stereo setup.

Lyden er en anelse tyndbenet og mangler, måske ikke overraskende, lidt dybde i lydbilledet. Overordnet set klarer den dog opgaven fornuftigt til Facebook videoer osv. OnePlus har dog givet os muligheden for 200% volumen, hvilket er meget højt. Det er målt i forhold til gennemsnittet af volumen på smartphones, men det er et niveau jeg ikke vil anbefale.

Bagsiden af OnePlus CE 3 Lite er i blank plast og er, som de fleste andre blanke overflader en magnet for fingeraftryk og smuds, på trods af OnePlus siger overfladen er “anti-fingeraftryk”.

Valget af plast i over glas er ikke noget der springer i øjnene, og det var faktisk ikke noget jeg opdagede med det samme. Kvaliteten af plast er efterhånden så god, at det kan være svært umiddelbart at spotte forskellen. En anden fordel er, at holdbarheden i forhold til slag og tab er bedre end glas.

Kamera setuppet på bagsiden er samlet i to ringe placeret i venstre hjørne. Begge to stikker lidt ud fra bagsiden, hvilket også betyder, at telefonen ikke ligger fladt på et bord. Det vil måske irritere nogen.





Software

Styresystemet på OnePlus Nord CE 3 Lite er naturligvis Android. Den leveres med Android 13 sammen med OnePlus’ eget OxygenOS i version 13.1. Det er, som tidligere, en lækker oplevelse ud af kassen. OxygenOS er dejligt fri for bloatware. Der er naturligvis ekstra elementer lagt over, men det føles trods alt som en ret ren Android oplevelse.

Der er via indstillingerne mulighed for at tilpasse oplevelsen og brugerinterfacet en del. På overfladen er muligheden for at vælge, om man foretrækker navigation via gestures eller den mere klassiske app skuffe, lækker at have selv om det ikke ligefrem er nyt.

I forhold til udseendet er der også gode muligheder for at tilpasse stilen på telefonen. Der er mulighed for at vælge og tilpasse alt fra farve på UI elementer og besked notifikationer over stilen og størrelser på app ikoner og meget mere.





Kamera

Kamera oplevelsen er for mange en stor del af en smartphone. Det er det kamera, som man altid har med sig, og som man ender med at tage flertallet af sine billeder på.

En af de områder, hvor vi godt kan mærke at vi har med en billigere telefon at gøre, er netop på kameraet. Setuppet på OnePlus Nord CE 3 Lite består af et 108 megapixels hovedkamera, suppleret af en to megapixels macro linse og endnu en to megapixels linse, der dog kun bruges som dybde assistance.

Hvilket kamera setup man foretrækker, vil hænge meget sammen med, hvilken type billeder man tager. De dyrere telefoner giver som regel flere muligheder, med et bredere kamera setup. Her er vi begrænset til et primært kamera og en makrolinse. Der er altså ingen dedikeret zoomlinse eller ultra wide.

Personligt havde jeg nok foretrukket en Ultra Wide mulighed mere end Macro, men den slags kan jo variere meget fra person til person. Det er dog værd at være opmærksom på, når man vælger smartphone.

OnePlus Nord CE 3 Lite har dog via pixel binning på 108 megapixels store primære kamera, hvad OnePlus kalder Lossless Zoom op til 3x.

Generelt er billederne fra det primære kamera rigtig fornuftige. Specielt når der er masser af lys, kommer der rigtigt gode resultater ud af det.

Man skal dog være opmærksom på, at man som standard ikke får de fulde 108 MP ud af kameraet. Standardindstillingen croppes noget, hvilket blandt andet er med til at gøre Lossless Zoom funktionen mulig.

Vælger man at bruge High Res 108 MP indstillingen, mister man den zoom mulighed og står tilbage med alm. digital zoom.

Frontkameraet er et 16 megapixels kamera, som klarer opgaven som selfie cam nogenlunde fornuftigt. Der kan via Portræt indstillingen skabes en bokeh effekt, som er rimelig god. Den har dog ind imellem lidt svært ved at finde den rette grænse, når man har lidt for rodet morgenhår.

Kamera app’en på OnePlus Nord CE 3 Lite har et væld af forskellige muligheder med HDR, AI forbedringer og 13 forskellige filtre. Jeg har ikke mange fingre at sætte på selve appen, der generelt kører fint og hurtigt. Autofokus kunne man godt ønske sig var lidt hurtigere, men der er heldigvis stort set ingen shutter delay.

Desværre er jeg ret skuffet over videokvaliteten. Der er mulighed for 1080p video ved 30 fps eller 720p video ved 30 fps. Samtidigt er der mulighed for slowmotion i 720p ved 120 fps.

Den generelle kvalitet af videoen er dog ikke noget at råbe hurra for, med et ret gnidret udtryk selv filmet udenfor i dagslys.

Se testbilleder og video ved at følge linket her.





Test

Jeg har brugt OnePlus CE 3 5G over et par uger nu, og det har generelt været en god oplevelse. Til alle de almindelige hverdagsting, som sociale medier, web browsing og YouTube, er der ikke en finger at sætte på en smartphone som denne.

Selv om det ikke er high end hardware, har telefonen aldrig føltes langsom eller besværlig i forhold til de forskellige opgaver, jeg kastede efter den.

Batteritiden klarede omkring fire til seks timers skærmtid i løbet af dagen, så der var ingen problemer med at komme igennem en helt dag med almindeligt brug af telefonen.

Tager man her også den super hurtige opladning med i billedet, har batteri ikke på noget tidspunkt være en udfordring for mig under testen.

Hvor en telefon som OnePlus Nord CE 3, kommer lidt til kort for mig er på kamera siden. Valget af hardware rammer ikke helt mine behov, hvilket ikke nødvendigvis er en fejl ved telefonen, men mere handler om mine personlige præferencer.

Når det er sagt, så synes jeg dog også den generelle kvalitet af billederne kommer lidt til kort, hvis man som mig går op i og tager mange billeder med sin telefon.

Jeg kan dog ikke lade det veje alt for tungt på vurderingen her, da jeg trods alt sammenligner med telefoner, som koster mere end dobbelt så meget, som OnePlus Nord CE 3. Det er dog værd at have med i overvejelserne, hvis man går op i kamera og billeder på sin smartphone.

Kvaliteten er mere end fint til de daglige Facebook og TikTok opdateringer og alt andet lige, er der heller ikke tale om en telefon, der markedsføres som et kamera vidunder.





Pris

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G lander med en pris på 2499. Så altså omkring 3000 kroner mindre end et OnePlus Flagship som OnePlus 11.





Konklusion

Det er let at lade sig lokke til at købe en dyrere telefon end man har brug for. Når man ser på de imponerende specs på flagship telefonerne, og alle løfterne om, hvor meget man kan klare med den dyre telefon i lommen, er det let at blive revet med.

Hvis man reelt bruger sin telefon mest til sociale medier, som Facebook, Instagram og lign., så kan man dog også få rigtigt meget telefon for pengene, med en telefon som OnePlus Nord CE 3.

Der vil være områder, hvor man skal gå på kompromis for at komme ned i den her pris. For mig er det mest tydeligt på kamera delen af oplevelsen. Jeg er dog også en smartphonebruger, der har brug for en telefon, der i en snæver vending kan bruges til at tage gode billeder til arbejdsbrug.

Så på den front skal man også vurdere produktet i det segment, det lanceres.

Vi lander med en endelig karakter på 8, for en telefon der til en god pris giver dig en oplevelse, der i hverdagen er svær at skelne fra en meget dyrere telefon.





Godt:

Hurtig opladning

Simpelt styresystem

Hurtig fingeraftrykslæser

Fornuftig pris









Skidt:

Kameraet er det svage led