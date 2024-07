OnePlus Nord CE4 Lite 5G er landet

Den nye OnePlus Nord CE4 Lite 5G er nu tilgængelig i Danmark med en vejledende pris på 2.699 kr. Denne smartphone fås i farverne Super Silver og Mega Blue og sigter efter at overgå alle forventninger med ydeevne og brugeroplevelse på flagskibsniveau.

OnePlus’ seneste model i den populære Nord-serie, OnePlus Nord CE4 Lite 5G, er nu til salg til en vejledende udsalgspris på 2.699 kr. for 8GB+128GB-varianten. Den kan købes hos forhandlere som Telia, Call me, 3, Telenor, CBB, Elgiganten, Proshop, Bilka og Føtex. Telefonen fås i to farver: Super Silver, med spejl-agtige metalliske gradienter, og Mega Blue, den mest levende blå farve nogensinde på en OnePlus-telefon.

Førsteklasses funktioner til daglig brug

OnePlus Nord CE4 Lite 5G introducerer Aqua Touch i sin prisklasse, som gør skærmen mere præcis, selv når den er våd eller brugeren har våde fingre.

Telefonen er designet til at holde hele dagen og natten med et stort 5110 mAh et-cellet batteri, der giver en forventet levetid på 2.1 dage pr. opladning. Den kan levere over 44 timers videokald eller 18 timers YouTube på en enkelt opladning, og med OnePlus’ Battery Health Engine kan batteriet bevare sin optimale kapacitet efter 1.600 ladecyklusser - svarende til 4 års daglig opladning.

Med Snapdragon 695 5G Mobile Platform og OnePlus’ eksklusive Trinity Engine, tilbyder OnePlus Nord CE4 Lite 5G fremragende dækning og sikrer en uforstyrret forbindelse med hurtigere fildeling, mere stabil gaming og lynhurtige download-hastigheder op til 2.0 Gbps. Telefonens RAM-Vita teknologi gør det muligt at køre op til 26 apps i baggrunden og sikrer en glidende overgang mellem dem under multitasking.

OnePlus Nord CE4 Lite 5G er udstyret med en 50MP Sony LYTIA 600 hovedsensor med OIS, et 2MP dybdekamera og et 16MP frontkamera. Denne kombination giver fotoentusiaster en forbedret kameraoplevelse, der kan fange hverdagens sjove øjeblikke og de bedste livsbegivenheder. Telefonen understøtter også 2x in-sensor zoom og dybdekamera, som gør det muligt at fange detaljer i naturlige omgivelser og tage portrætter med skarpe kanter.