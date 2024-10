OxygenOS 15 går live den 24. oktober

OnePlus løfter nu sløret for lanceringen af deres nyeste styresystem OxygenOS 15, der går live den 24. oktober. Med deres Never Settle-tilgang er OnePlus klar til at præsentere et styresystem, der er det hurtigste og mest brugervenlige OxygenOS nogensinde.

17 oct. 2024 kl. 15:12 Af Kenneth Johansen DEL:

Den 24. oktober 2024 kl. 16:30 lancerer OnePlus deres længe ventede mobile styresystem, OxygenOS 15. Som et af de første styresystemer, der bygger på Android 15-opdateringen, benytter OxygenOS 15 OnePlus' omfattende forskning og brugerindsigter til at skabe en ny generation af software, der fuldt ud indkapsler OnePlus’ Never Settle-mantra. Med nye AI-funktioner og en fornyet designstil, er OxygenOS 15 klar til at blive det hurtigste og mest brugervenlige OxygenOS nogensinde.

“Med OxygenOS 15 har vi haft fokus på at inddrage vores Community og lytte til de værdifulde brugerindsigter, de deler med os. Det har hjulpet os med at udvikle et styresystem, der både er hurtigere og nemmere at bruge end nogensinde før,” siger den danske landechef hos OnePlus, Thor Gøtz.

Hastighed møder AI OnePlus’ kernefilosofi har altid været at sikre brugerne en Fast and Smooth oplevelse gennem produktudvikling. I det nye OxygenOS 15 har OnePlus integreret branchens førende teknologi inden for softwarealgoritmer. Ved hjælp af teknologien rekonstrueres de underliggende animationer på Android-platformen for at opnå en hidtil uset glat animationseffekt. Derudover opdaterer OxygenOS 15 sit design for at skabe en visuel identitet, der fremhæver OnePlus og problemfrit integrerer brandets stil. Gennem tæt kommunikation med brugerne i fællesskabet har OnePlus også bragt funktioner, der styrker multitasking-scenarier og imødekommer brugernes personlige behov.

Desuden introducerer OxygenOS 15 OnePlus' nyeste AI-funktioner, der har til formål at give brugerne muligheden for at anvende avanceret teknologi. Disse funktioner er designet for at maksimere produktivitet og kreativitet og gøre hverdagen lettere for den enkelte bruger. Det nye OxygenOS 15 byder på en helt særlig kombination af hastighed, ydeevne og intelligens.

OxygenOS 15 er et bevis på OnePlus' engagement i innovation og levering af en enestående softwareoplevelse, der er centreret om brugernes behov.