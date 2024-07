Pixel 10's Tensor G5 SoC design fuldført

Tensor G5 SoC er sendt til TSMC for fremstilling. Vi forventer at se denne chip i næste års Pixel 10-serie.

2 jul. 2024 kl. 09:55 Af Maria DEL:

"Når en chip "tapes out," betyder det, at designet på komponenten er blevet fuldført og sendt til fabrikation hos en chipfabrikant. Det chipset, vi diskuterer her, er Tensor G5 application processoren (AP), og producenten er TSMC.

En rapport fra Taiwan afslører, at Tensor G5 SoC'en har" taped out". Dette er et vigtigt skridt i produktionsprocessen, der bringer os tættere på at se denne kraftfulde chip i aktion. Det er værd at bemærke, at vi ikke vil se Tensor G5 AP'en i nogen telefon eller tablet, før den debuterer i næste års Pixel 10 serie.

Det betyder, at vi stadig har noget tid til at vente, men forventningerne er høje. Tensor G5 SoC'en forventes at have en betydelig ydeevne og effektivitetsforbedring i forhold til sin forgænger. Dette vil give Pixel 10 serien en imponerende præstationsforbedring og placere den i forkant af konkurrencen. Med den nylige taped out kan vi se frem til at lære mere om Tensor G5 SoC'ens specifikationer og funktioner i de kommende måneder. Indtil da må vi vente tålmodigt og fortsætte med at holde øje med de seneste opdateringer fra Google."