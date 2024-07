Pixel 10 med Google's Tensor G5 chip, 3nm

Pixel-enheder er blandt de klogeste smartphones, men ikke de mest strømeffektive. Google skifter til TSMC for at producere Tensor G5-chip til Pixel 10-serien.

4 jul. 2024 kl. 10:31 Af Maria DEL:

Selvom Pixel-enheder er blandt de mest intelligente smartphones på markedet, er de ikke de mest strømeffektive. Dette problem kan dog blive løst med det kommende skifte til TSMC til produktionen af Tensor G5 chippet i Pixel 10-serien.

Lækkede dokumenter afslører, at Google har indgået et partnerskab med TSMC og har gjort fremskridt i udviklingen af Tensor G5. Dette chip vil drage fordel af TSMC's 3nm proces, hvilket forventes at forbedre både ydeevne og strømeffektivitet. Desuden er Tensor G5 det første smartphone chip, der er designet uafhængigt af Google.

Tidligere Tensor chips blev tilpasset af Samsung, men Tensor G5 vil være baseret på Googles eget arkitekturdesign. Dette forventes at forbedre ydeevnen og give Google mere kontrol over sine chips.

De højere strømforbrug og lejlighedsvise overophedninger, som Pixel-enheder undertiden er kendt for, skal tilskrives de fabrikationsprocesser, som Tensor chips er baseret på. Ved at skifte til TSMC's 3nm proces, kan Google derfor adressere og muligvis løse disse problemer.

Rapporten antyder også, at Google med udviklingen af Tensor G5 vil kunne tilbyde en endnu mere imponerende AI-oplevelse på Pixel-enheder. Dette kan være et afgørende skridt fremad for Googles smartphone linje.