Pixel 9's batterilevetid boostet af Tensor G4 SoC

7 mar. 2024 kl. 08:47 Af Maria DEL:

Selvom Google har forbedret Tensor G3 SoC'en, har chippenes samlede effektivitet stadig været lidt hit or miss, med nogle Pixel 8 brugere der oplevede batteriproblemer, selvom det ikke var så slemt som med Pixel 7. Nu ser det ud til, at Google kan udbedre denne svaghed på Tensor G4 SoC, der vil drive Pixel 9-serien og dermed give et batteriboost til serien.

Ifølge industri kilder fra det sydkoreanske medie FN News har Google valgt Samsung til at fremstille flagskibet Tensor G4 SoC. Der blev sagt, at siliciumet vil blive fremstillet ved hjælp af den 4 nm FOWLP eller Fan-Out Wafer Level Packaging, som er den samme proces der blev brugt til at lave Tensor G3. Metoden siges dog at bruge en nyere version, der tilbyder forbedret effektivitet og emballering.

Selvom det endnu ikke er set, hvor stor forskellen den nye fabrikationsmetode bringer, er forbedringen tydelig på Exynos 2400 SoC'en, som Tensor G4 kunne være baseret på. Samsungs indbyggede chip bliver allerede rost for at have bedre ydeevne og varmeafledning end Exynos 2200 SoC'en, og dette er noget, Tensor G4 også kan drage fordel af.

Hvad angår chippenes ydeevne, rygtes det, at Tensor G4 har et internt navn "Zuma Pro" og bringer den samme 10-core CPU konfiguration som Tensor G3 eller "Zuma", med den eneste bemærkelsesværdige ændring i clock hastigheden. Men i andre områder af chippen, kunne Google give dem betydelige forbedringer som udvidede AI-funktioner via NPU i tillæg til bedre strømstyring.

Det forventes, at Googles fuldt tilpassede chip først kommer i 2025 i form af Tensor G5, og kunne finde vej til Pixel 10-serien. Denne chip har kodenavnet "Laguna Beach" og forventes at blive fremstillet af Taiwans TSMC i stedet for Samsungs fabrik. Der er ingen nyheder endnu om hvornår Pixel 9, Pixel 9 Pro og Tensor G4 vil blive offentliggjort. Den normale tidsplan for søgegiganten antyder, at dette vil ske om efteråret eller i oktober, ligesom lanceringen af Pixel 8. Og ud over Pixel 9, ville den kommende Pixel Fold 2 muligvis også blive drevet af Tensor G4.