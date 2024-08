Pixel 9 med Tensor G4 og nyt modem

Google Pixel 9-serien lanceres midt i august. Serien vil være dybt integreret med Googles AI, Gemini, og kan indeholde en Tensor G4-chipset.

1 aug. 2024 kl. 11:20 Af Maria DEL:

Forud for Google lanceringseventet, der er planlagt til den 13. august, har den kommende Pixel 9-serie været genstand for en række lækager og rygter. Mens flertallet af de lækkede specifikationer indikerer, at virksomheden arbejder på at forbedre og forstærke sine smartphones, har den seneste lækage noget andet i tankerne.





Ifølge det seneste rygte forventes det, at Google Pixel 9-serien vil indeholde en Tensor G4-chipset. Hvis rygtet om, at Pixel 9 vil have en Tensor G4-chip er sandt, er det uden tvivl en opgradering i forhold til dens forgængere. Google Pixel 8-serien har en Tensor G3-chip, og Google Pixel 7 har en Tensor G2-chip. Tensor G3-processoren introducerer en forbedret 9-core CPU-cluster med avancerede ARM-kerner, der leverer et betydeligt boost i ydeevne og effektivitet, der overgår mulighederne for den tidligere Tensor G2-chip.

Ifølge en rapport udgivet af Android Authority vil Cortex-X4 være den store kerne, med 3x Cortex-A920 'mid' kerner og 4x Cortex-A520 kerner. Det er en mid-core mindre sammenlignet med Tensor G3. Indledende Geekbench-resultater tyder på, at den kommende Tensor G4-processor vil bringe en betydelig forbedring på 11 procent i single-core hastighed, mens multicore ydeevnen vil se en relativt mindre 3 procent stigning, hvilket antyder en koncentreret indsats for at forbedre individuel kerneeffektivitet.

Dog er dette ikke nok til at konkurrere med de andre spillere. Mens chipsettet kunne være en skuffelsesfaktor i den kommende Google Pixel 9-serie, har Google besluttet at ændre kernetypen. Dette vil få det samlede design til at køre køligere.

De nyeste kerner giver en forøgelse i hastighed og effektivitet, og udelader én kerne vil føre til en betydelig reduktion i strømforbruget med ubetydelige effekter på ydeevnen, i følge rapporten. Det er dog vigtigt at bemærke, at modem, ikke CPU'en, historisk set har været den primære strømhungrende komponent i Google Tensor SoCs.

For at forbedre ydeevnen er det blevet rapporteret, at Google arbejder på at parre Tensor G4-chipset med det nye Exynos Modem 5400. Det nye modem bringer understøttelse af satellitforbindelse og effektivitetsforbedringer. Rapporten hævder, at det har "op til 50 procent" bedre strømforbrug end Exynos Modem 5300, som blev brugt i Pixel 8. Men dette vil måske ikke være tilfældet med hver enhed i Google Pixel 9-serien.