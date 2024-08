Qualcomm lancerer Snapdragon 7s Gen 3 officielt

Den nye Snapdragon 7s Gen 3 SoC er nu officielt afsløret af Qualcomm. Med forbedret CPU og GPU ydeevne leverer denne chip nye AI-oplevelser til mere overkommelige smartphones. Snart i enheder fra Samsung, Realme og Sharp.

21 aug. 2024 kl. 09:00 Af Maria DEL:

Den lækkede i går, men nu har Qualcomm gjort det officielt - Snapdragon 7s Gen 3 SoC er på vej. Denne 4nm chip forventes at blive placeret lige under Snapdragon 7 Gen 3 i Qualcomm's portefølje. Qualcomm lover, at den nye chip vil levere "bemærkelsesværdige AI-oplevelser til mere overkommelige smartphones", og de har allerede modtaget ordrer fra Samsung, Realme og Sharp.

Disse mærker vil annoncere de første enheder, der er drevet af det, "i de kommende måneder". Alle vil dog blive overgået af Xiaomi, der vil være de første til at bruge Snapdragon 7s Gen 3 i en enhed, der afsløres i september. Snapdragon 7s Gen 3 leverer 20% bedre CPU-ydelse, en 40% hurtigere GPU, 30% bedre AI-ydelse og 12% samlet power savings i forhold til 7s Gen 2.

Power savings på CPU-siden alene er 45%. Kryo CPU'en har en Prime-kerne med hastighed på op til 2,5 GHz, 3 Performance-kerner med hastighed på op til 2,4 GHz og 4 Efficiency-kerner med hastighed på op til 1,8 GHz. Op til 16 GB RAM understøttes, samt UFS 3.1 lagring. Chippen har on-device generative AI-evner takket være AI Engine dedicated NPU. Den understøtter også AI-baseret støjreduktion, 200 MP foto og 4K HDR videooptagelse.

Spectra Triple ISP muliggør samtidig fotografering og videokapacitet, med hurtig parallelbehandling og glidende zoom. Displays op til FHD+ og 144 Hz understøttes, og for spil får du Adaptive Performance Engine 3.0, Variable Rate Shading (som dynamisk gengiver objekter i en scene), Adreno HDR Fast Blend (til dynamiske, komplekse scener) og understøttelse af Vulkan 1.3 API. Snapdragon 7s Gen 3 understøtter 5G mmWave og Sub-6, SA og NSA, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS og NavIC.