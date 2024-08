Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 QRD set i benchmarks

Qualcomm forbereder lanceringen af Snapdragon 8 Gen 4 SoC i oktober. Første benchmark viser højere ydeevne end tidligere model. Forventes i Xiaomi 15 og Pro.

6 aug. 2024 kl. 09:58 Af Maria DEL:

Qualcomm er ved at gøde sig klar til lanceringen af deres nyeste flagskib system-on-a-chip (SoC), Snapdragon 8 Gen 4, som forventes at finde sted i oktober. Denne nyeste SoC vil være udstyret med en imponerende line-up af funktioner og ydeevne.

De første benchmarks af Snapdragon 8 Gen 4 Qualcomm Reference Design (QRD) enheden er netop dukket op. Disse resultater er fantastiske og lover meget for den kommende SoC. Snapdragon 8 Gen 4 vil bruge Qualcomms selvudviklede Nuvia CPU-arkitektur og vil have en konfiguration af 2 x 4.09GHz + 6 x 2.78GHz kerner, 12GB RAM og Android 15 fra starten.

Yderligere, vil SoC'en bruge Adreno 830 GPU og TSMC's 3nm proces. Benchmark-resultaterne viser en score på 2884 for Geekbench 6 Single-Core og 8840 for multi-core. Disse tal er betydeligt højere end de tilsvarende score for Snapdragon 8 Gen 3 QRD enheden.

Ifølge lækager fra Digital Chat Station vil ydeevnen i de masseproducerede enheder være endnu højere. Tidligere rygter antyder, at single-core scoren vil nå 3.000 point og multi-core scoren vil overstige 10.000 point, hvilket er markant højere end Snapdragon 8 Gen 3.

Xiaomi 15 og Xiaomi 15 Pro siges at blive de første telefoner, der bruger denne chip. Vi kan forvente, at telefonerne bliver introduceret i Kina i oktober, lige efter starten af Snapdragon Summit 2024, som begynder den 21. oktober.