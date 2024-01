Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 strømforbrug rygtet

Rygter og leaks omkring den kommende Snapdragon 8 Gen 4 peger på, at den kan ende med at kræve en solid køleløsning.

24 jan. 2024 kl. 08:21 Af Maria DEL:

Nu hvor Snapdragon 8 Gen 3 er ude på markedet i blandt andet Samsung Galaxy S24 og OnePlus 12, er det tid til at rette opmærksomheden mod, hvad Qualcomm har planlagt for os senere i år, nemlig Snapdragon 8 Gen 4. Indtil videre har leaks afsløret, at den vil have 6 Phoenix L og 2 Phoenix M CPU-kerner. Qualcomm har internt givet den kodenavnet Sun, hvilket er passende, hvis nogle rygter om dens strømforbrug er korrekte.

Ifølge et indlæg på det sydkoreanske teknologiforum DCInside kan en af dens højtydende kerner trække op til 5,47 Watt. Begge kerner kombineret tager det tal op til 9,32 Watt. Dette er Qualcomms nye Nuvia (sandsynligvis Phoenix L) kerner og ikke off-the-shelf Arm Cortex-varianter. Ligeledes trækker Phoenix M-kernerne 1,1 Watt hver, når de presses.

I en all-core arbejdsbelastning går Snapdragon 8 Gen 4's strømoptag så højt som 14,2 Watt. Disse tal blev målt på en tidlig Snapdragon 8 Gen 4 ingeniørprøve og kan ændre sig i de måneder, der fører op til dens frigivelse.

14 Watt er lidt for høj en temperatur for en smartphone formfaktor og vil kræve en kraftfuld køleløsning for at holde varmen i skak. Dette, kombineret med den øgede transistortæthed muliggjort via TSMC's N3E-proces, burde give Snapdragon 8 Gen 4 den konkurrencemæssige fordel, den har brug for at tage kampen op mod MediaTek Dimensity 9400 og Samsung 3GAP-baserede Exynos 2500.

Det er værd at bemærke, at disse specifikationer endnu ikke er bekræftede, og vi venter stadig på en officiel bekræftelse fra Qualcomm. Men disse rygter og leaks giver os alligevel en god idé om, hvad vi kan forvente fra Snapdragon 8 Gen 4.

Det er også vigtigt at huske, at disse tal repræsenterer den maksimale strømforbrug, og i praksis vil forbruget variere afhængigt af den specifikke opgave og den specifikke brugeradfærd. For eksempel vil en intensiv gaming session sandsynligvis forbruge mere strøm end almindelig web browsing.

Hvad angår konkurrenterne, har MediaTek Dimensity 9400 og Samsung Exynos 2500 deres egne styrker og svagheder, og det vil være interessant at se, hvordan Snapdragon 8 Gen 4 lander sammenlignet sig med dem.

Det er klart, at Qualcomm er klar til at tage udfordringen op og fortsætte med at skubbe grænserne for, hvad der er muligt inden for smartphone teknologi. Det er en spændende tid for tech-entusiaster, og vi ser frem til at se, hvad Qualcomm har i ærmet med Snapdragon 8 Gen 4.