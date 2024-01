Apple idømt bøde på $17M i Rusland

Apple får en bøde på $17,4 millioner af Ruslands FAS for misbrug af sin dominerende markedsposition. Bøden beregnes ud fra App Store-omsætningen i landet.

23 jan. 2024 kl. 08:38 Af Maria DEL:

Rusland har udstedt en bøde på omkring $17,4 millioner til Apple for at overtræde landets konkurrencelove og misbruge sin dominerende position på app store markedet. Dette sker i kølvandet på en undersøgelse, der blev annonceret i juli sidste år, hvor bødens størrelse skulle beregnes ud fra App Store omsætningen i Rusland.

Specifikt blev det påstået, at "Apple forbyder iOS app-udviklere at informere kunder inden for appen om muligheden for at betale for køb uden for App Store eller bruge alternative betalingsmetoder." Denne beskyldning blev fremsat af Ruslands Federal Anti-Monopoly Service (FAS), som sagde, at de ville "pålægge en omsætningsbaseret bøde mod Apple App Store, hvis størrelse ville blive bestemt i løbet af en administrativ undersøgelse."

Efter måneders undersøgelse rapporterer Reuters nu, at bødens størrelse er blevet fastsat. Ruslands FAS har sat bøden til Apple på omkring $17,4 millioner, udtalte en repræsentant for FAS tirsdag, for hvad den sagde var det amerikanske selskabs misbrug af sin dominerende markedsposition. Repræsentanten sagde, at Apple skal betale bøden inden for to måneder.

Apple suspenderede frivilligt hardware salg i Rusland tilbage i marts sidste år, og trak desuden Apple Pay tjenester tilbage for at overholde amerikanske økonomiske sanktioner. Den ukrainske regering opfordrede Apple til at gå videre og fuldstændigt suspendere App Store salg i Rusland. Det Cupertino-baserede firma valgte dog ikke at gøre det.

Apple kommenterede ikke på sin beslutning, men det er sandsynligt, at de afvejede den potentielle balance mellem godt og skidt ved at nægte russiske borgere adgang til apps. Dog har virksomheden blokeret salg af apps, der ejes af russiske virksomheder, der er ramt af amerikanske sanktioner - selvom nogle større virksomheder ser ud til at have fundet løsninger.

Rusland er et af mange lande rundt om i verden, der har fundet, at Apples App Store politikker overtræder konkurrencelove. Det samme er sket i USA, hvor en domstol har afgjort, at Apple skal tillade udviklere at dirigere brugere til tredjeparts betalingstjenester. På det tidspunkt afgjorde retten, at Apple ikke behøvede at gå så langt som at tillade tredjeparts app stores.

Imidlertid har Justitsministeriet og en række amerikanske stater argumenteret for, at dette bør være påkrævet. Apple ser ud til at forberede sig på at tabe appel, og laver planer om at tillade tredjeparts app stores på sin platform, noget som af mange ses som en sejr for forbrugerne.