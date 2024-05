Rygte: iOS 18 lader brugere lave emoji med AI

Vi er kun to uger fra WWDC, hvor Apple vil præsentere iOS 18 med nye AI-funktioner, tilpasning af hjemmeskærmen og meget mere. Ifølge en ny rapport vil en af de nye "fremtrædende AI-funktioner" være muligheden for at bruge kunstig intelligens til at skabe brugerdefinerede emoji.

27 may. 2024 kl. 10:07 Af Maria DEL:

Vi er kun to uger fra WWDC, hvor Apple vil præsentere iOS 18 med nye AI-funktioner, opdateringer til hjemmeskærmstilpasning og meget mere. Ifølge en ny rapport vil en af de nye "fremtrædende AI-funktioner" være evnen til at bruge kunstig intelligens til at skabe brugerdefinerede emojis.

I den seneste udgave af hans Power On-nyhedsbrev opridser Bloombergs Mark Gurman, hvad man kan forvente af iOS 18 og macOS 15. Udover AI-funktioner til ting som notifikationer, Fotos, Noter og mere, planlægger Apple at gøre emoji-skabelsesfunktionen "fremtrædende" blandt brugerne.

Gurman skriver: "En fremtrædende funktion vil bringe generativ AI til emojis. Virksomheden udvikler software, der kan skabe brugerdefinerede emojis på stedet, baseret på hvad brugerne skriver. Det betyder, at du pludselig har en helt ny emoji til enhver lejlighed, ud over det katalog af muligheder, som Apple i øjeblikket tilbyder på iPhone og andre enheder."

Apple tilføjer nye emojis til iPhone hvert år med opdateringer til iOS. For eksempel tilføjede iOS 17.4 i marts flere nye emoji-karakterer til iPhone. Den nye "generative AI"-funktion betyder sandsynligvis, at brugerne ikke længere behøver at vente på disse årlige opdateringer for at få adgang til mere emoji-tilpasning.

Gurman skriver også, at iOS 18 vil tillade brugerne at omfarve app-ikoner for at personliggøre deres hjemmeskærm. Opdateringen forventes også at give brugerne mulighed for at placere app-ikoner og widgets mere frit på deres hjemmeskærm, i stedet for at være begrænset til den nuværende faste rækkefølge.

kilde; 9to5mac.com

* Billederne er kun illustrative