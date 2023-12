Apple tættere på foldbar iPhone

Selv om der ikke er nogen konkrete informationer om en foldbar iPhone endnu, så er der meget der tyder på, at arbejdet er i gang. Det kan ses, da Samsung Display og LG Display går sammen om projekter, som sandsynligvis skal bruges til kommende foldbare produkter fra Apple.

14 dec. 2023 kl. 08:00 Af Patfigs DEL:

Samsung Display, en central leverandør til Apple, intensiverer sit engagement i Apples foldbare projekter. Nylige rapporter indikerer en strategisk omstrukturering inden for Samsung Displays team dedikeret til Apple-forretninger med det formål at maksimere den operationelle effektivitet i produktionen af topmoderne foldbare paneler.

Samarbejdet mellem Samsung Display og LG Display om projekter til Apples foldbare enheder markerer et afgørende skridt. Målet er at sammenfatte den omfattende viden, der er opnået gennem produktionen af Samsungs foldbare enheder siden 2019, hvilket bidrager til forbedringen af kompetencer i forventning om Apples indtog på foldbare området, som rapporteret af The Elec.









De fælles anstrengelser mellem Samsung Display og LG Display involverer specifikt udviklingen af paneler med dimensioner på 20,25 tommer. Dog forbliver den præcise anvendelse af denne panelstørrelse usikker, og spørgsmålet om, hvorvidt den er beregnet til et specifikt produkt eller vedrører selve produktionsprocessen, rejser sig.

Apples rejse ind i foldbar displayteknologi er blevet kendetegnet ved talrige patentansøgninger. Rygter i september 2020 antydede, at Samsung havde leveret Apple prøver af foldbare skærme til en potentiel kommende foldbar iPhone. Imidlertid var der ingen konkret bevisførelse, der understøttede idéen om, at Apple havde til hensigt at benytte sig af Samsungs teknologi, indtil nu.

Bloombergs rapport i 2021 antydede Apples indledende skridt mod en iPhone med foldbar skærm, hvor fokus dog kun lå på skærmaspektet. Ved udgangen af 2021 havde Apple endnu ikke produceret fulde prototyper af en foldbar iPhone, hvilket efterlod den endelige beslutning om lanceringen af en foldbar enhed i det uvisse.

Den velkendte Apple-analytiker Ming-Chi Kuo forudså oprindeligt lanceringen af en foldbar iPhone i 2024. Dog justerede han i 2022 prognosen og antydede, at Apple sandsynligvis ville udsætte afsløringen til 2025 eller senere. Displayanalytiker Ross Young deler denne opfattelse og peger på 2025 som den tidligste plausible tidsramme for introduktionen af en foldbar iPhone.

Mens samarbejdet mellem Samsung Display og LG Display ganer momentum, venter tech-verdenen spændt på Apples næste skridt inden for foldbare enheder.





kilde: mashable.com