Samsung Galaxy A55 5G spottet

En Samsung Galaxy A55 med Exynos 1480 SoC og Xclipse 530 GPU er dukket op på Geekbench. Det lader til en lancering ikke er langt væk.

7 feb. 2024 kl. 07:42 Af Maria DEL:

Samsung Galaxy A55 er en af de mest ventede smartphones fra Samsung for dem som handler til mid range segmentet. For selv om flagship telefonerne er spændende at følge med i så er det ikke det segment der sælger flest telefoner. Nye oplysninger om enhedens specifikationer er netop blevet lækket på Geekbench og igennem forskellige certificeringsprocesser. Vi har også tidligere set leaks af billeder der viser designet. Ifølge oplysningerne vil Samsung udstyre smartphone med en Exynos 1480 SoC og en Xclipse 530 GPU, hvilket gør det til en yderst kraftfuld enhed til midrange segmentet.

Detaljerne om supportadapteren antyder, at Samsung vil udstyre smartphone med understøttelse for 25W hurtig opladning. Dette betyder, at brugerne vil være i stand til at oplade deres enhed hurtigt og effektivt, hvilket er et stort plus for dem, der er altid på farten. FCC-databasen afslører imidlertid ikke andre specifikationer for den kommende Galaxy A-serie smartphone. Den 3C-certificering, som smartphone har opnået, bekræftede supporten for 25W hurtig opladning med en 9V/2.77A rating. Dette er en anden indikation af, at Samsung virkelig fokuserer på opladningskapacitet og effektivitet med denne nye model.

3C-certificeringen afslører også, at Samsung ikke vil inkludere adapteren i boksen, ligesom med andre Samsung smartphones. Dette er en praksis, der er blevet mere almindelig i smartphoneindustrien, idet producenterne søger at reducere omkostningerne og miljøpåvirkningen. Et nylig leak antyder, at Samsung vil debutere den nye smartphone i andet kvartal af 2024. Enheden forventes at debutere sammen med Galaxy A35 5G-smartphone.

Dette er spændende nyheder for mid range markedet, der har ventet på lanceringen af disse nye modeller. Galaxy A55 5G smartphone vil sandsynligvis blive lanceret i Awesome Ice Blue, Awesome Lilac, og Awesome Navy farveveje. Dette giver forbrugerne en række muligheder at vælge imellem, hvilket altid er en fordel, når det kommer til smartphones.

Geekbench-databasen bekræfter, at Samsung vil udstyre smartphone med den endnu uannoncerede Exynos 1480 SoC. Databasen afslører, at den octa-core SoC har fire performance cores clocked på 2.75GHz hver og fire effektivitetskerner hver clocked på 2.05GHz. Databasen tilføjer yderligere, at SoC vil sporte modelnummeret s5e8845 og integrere Xclipse 530 GPU. Geekbench-oversigten bekræfter også, at chipset vil parre med op til 8GB RAM. Enheden vil også blive lanceret med Android 14 ud af boksen, ifølge Geekbench-oversigten. Dette er endnu en spændende oplysning, da Android 14 repræsenterer den nyeste teknologi inden for mobile operativsystemer.