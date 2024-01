Samsung fremviser Galaxy AI ved CES 2024

Samsung var naturligvis også til stede på CES 2024 og annoncerede blandt andet et samarbejde med Marvel og teasede deres Galaxy AI.

15 jan. 2024 kl. 11:11 Af Maria DEL:

Selv om Samsung sandsynligvis vil have travlt med at forberede deres kommende Samsung Unpacked H1 2024-annoncering, forhindrede det dem ikke i at vise sig frem på CES 2024. Det koreanske elektronikmærke gik all in på den årlige forbrugerelektronikmesse ved at indgå et partnerskab med Disney's Marvel Studios, der overtog Las Vegas' gigantiske udendørs LED-arena, også kendt som The Sphere. Spheres facade fremviste Samsung's Galaxy AI ved at bruge Doctor Strange til at "antyde nye mobile AI-evner", der snart ville være tilgængelige for Galaxy-brugere over hele verden.





Tættere på CES 2024 messegulvet havde Samsung en dedikeret Mobile Experience Zone, der viste nogle af sine nyeste Galaxy-produkter, som f.eks. Galaxy Book4-serien, der blev lanceret i begyndelsen af januar 2024 i Sydkorea.

Det er en Intel Core Ultra-notebook med en nyligt tilføjet NPU og touchscreen Dynamic AMOLED 2X-panel. Samsung viste også sin inklusion af Microsofts generative AI-assistent, Copilot, for at vise, hvordan den spænder over både mobile og PC-tilbud fra den koreanske gigant.

Endelig teasede virksomheden også sine kommende Galaxy AI-oplevelseszoner, der ville dukke op over hele verden. Her kan offentligheden kan prøve Galaxy AI og lære, hvad Samsung's proprietære kunstige intelligens økosystem kan tilbyde dem.