Samsung overgik i februar Apple

Apple tabte første gang førerpositionen på mobilmarkedet til Samsung i 2023. Men vil Galaxy S24-modellerne ændre det billede i 2024?

8 apr. 2024 kl. 09:42 Af Maria DEL:

Sidste år førte Apple mobiltelefonmarkedet på årsbasis for første gang, mens Samsung faldt til andenpladsen. Men udgivelsen af Galaxy S24-modellerne ser ud til at have haft en positiv indvirkning på den sydkoreanske producents salgstal. I alt blev der solgt 229,2 millioner iPhones i 2023, mens Samsung-telefoner solgte lidt mindre med 225,4 millioner.

Afrundet repræsenterede disse tal en markedsandel på 20% for begge virksomheder, hvor Samsung var på 22% og Apple på 19% året før. Det vil være for tidligt at estimere, hvordan situationen vil se ud i år på årsbasis, men det ser ud til, at 2024 er startet meget godt for Samsung.

Galaxy S24-modellerne viste sig at være succesfulde, salgstallene oversteg tallene for Galaxy S23-serien fra året før, og Apple blev også overhalet. Ifølge beregninger fra Counterpoint Research, solgte Samsung i alt 19,69 millioner Galaxy-smartphones i februar, hvilket udgør 20% af det samlede marked, mens der blev solgt 17,41 millioner iPhones, der udgør 18% af markedet.

Samsung er særlig stærk i Europa, hvor de nåede op på en markedsandel på 34%, hvilket betyder, at hver tredje solgte telefon var en Galaxy. Apple klarer sig bedst i USA, hvor de stadig er markedsledende, men deres markedsandel faldt fra 64% til 48% mellem januar og februar.

Vi har også fået en estimat for, hvor mange Galaxy S24-modeller der kan blive solgt. Ved udgangen af februar var der blevet købt cirka 6,53 millioner enheder globalt.