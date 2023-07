Smugkig på det nye OnePlus Nord 3 kamera

OnePlus lancerer den nyeste smartphone i deres OnePlus Nord serie om et par dage når vi får flere detaljer om deres OnePlus Nord 3. Frem imod lanceringen har de dog løftet lidt of sløret for kameraet i den nye telefon.

30 jun. 2023 kl. 13:06 Af Kenneth Johansen DEL:

Forud for den globale lancering den 5. juli løfter OnePlus sløret for flere detaljer om kamerateknologien i den nye smartphone. Det nyeste skud på stammen i Nord-serien, OnePlus Nord 3, er udviklet med løftet om at tilbyde brugeren en smartphone i mellemklassen, der har stort set alt, hvad man kan ønske sig - ikke mindst når det gælder kameraet.

"Selvom OnePlus Nord 3 er vores nyeste mellemklassesmartphone, betyder det ikke, at fotooplevelsen er i mellemklassen. Vi har nemlig taget kernen i vores flagskib OnePlus 11's kamerateknologi og bragt den til OnePlus Nord 3 for at sikre, at vores brugere får en fantastisk oplevelse med hvert eneste foto, de tager," siger Thor Gøtz, landechef for OnePlus i Danmark.





Kamerateknologi af højeste standard

OnePlus Nord 3 lanceres ifølge OnePlus med en kombination af den bedste fotohardware på markedet og OnePlus-udviklede algoritmer for at sikre brugerne en kameraoplevelse i verdensklasse. OnePlus Nord 3 er udstyret med en Sony IMX890 kamerasensor, der er den samme 50 megapixels-sensor, der benyttes i deres nye high end telefon, OnePlus 11 5G, samt den samme optiske billedstabiliseringsteknologi som i flagskibstelefonen. OnePlus Nord 3 kommer desuden med OnePlus’ egne fotograferingsalgortimer, der ifølge OnePlus sikrer, at den nye smartphone uanset forholdene tager flotte billeder hver eneste gang.

OnePlus' detaljer om et kamera i verdensklasse kommer lige i hælene på det første officielle kig på OnePlus Nord 3’s design, hvor de to farver Tempest Grey og Misty Green blev præsenteret.

Den globale og endelige lancering af OnePlus Nord 3 løber af stablen den 5. juli. Vi satser på at tage er nærmere kig på OnePlus Nord 3 inden sommerferien rammer, så vi kan teste kameraet af selv, og se om OnePlus når i mål med de store løfter.