Snapdragon 8 Gen 4 lækage, viser lidt om Galaxy S25 Ultra

Opdag den nye Snapdragon 8 Gen 4 chip, der forventes at booste ydeevnen på Galaxy S25 Ultra. Med Oryon CPU-kerner og Adreno 8 GPU lover den massive opgraderinger.

20 aug. 2024 kl. 10:53 Af Maria DEL:

Snapdragon 8 Gen 4 er den næste spændende chip på smartphone-markedet, og den forventes at blive brugt i Galaxy S25 Ultra. Denne chip forventes at bringe Qualcomms brugerdefinerede CPU-kerner, der er navngivet Oryon, der tilbyder en massiv ydeevneforbedring.

Et nyt læk afslører Snapdragon 8 Gen 4 specifikationerne, hvilket hjælper os med at forstå, hvad vi kan forvente af Galaxy S25 Ultras ydeevne. Snapdragon 8 Gen 4 specifikationerne inkluderer Oryon CPU-kerner og Adreno 8 GPU'en. Snapdragon 8 Gen 4 kan komme i to lidt forskellige varianter: SM8750 (Standard) og SM8750P (Performance).

SmartPrix har offentliggjort en slide, der afslører nogle af funktionerne og specifikationerne for Snapdragon 8 Gen 4. Chippen bruger en 3nm-proces (sandsynligvis fra TSMC). Den siges at have en octa-core CPU med to højtydende kerner, der kører ved 4 GHz, og seks strømbesparende kerner, der kører ved 2,8 GHz.

Nylige rapporter afslørede, at den nye chip bør tilbyde 35% hurtigere ydeevne i single-core tests og 30% hurtigere ydeevne i multi-core tests. Chippen har også Adreno 830 GPU'en, der kunne være Qualcomms hurtigste GPU nogensinde.

Qualcomms kommende flagskibschip har den nye Spectra 8 serie image signal processor (ISP) til at håndtere kameraerne. Qualcomm hævder, at den nye ISP tilbyder "ultimative fotografi- og videografi-oplevelser." Adreno 8 serie VPU'en tilbyder 4K videoafkodning og -kodning. Adreno DPU'en inde i Snapdragon 8 Gen 4 understøtter en 4K opløsningsskærm på enheden og på en ekstern skærm.

Det Low-Power AI subsystem inde i Snapdragon 8 Gen 4 har en dedikeret DSP og eNPU til altid-på audio, kameraer, sensorer og kontekstuelle datastrømme til avancerede funktioner. NPU'en tilbyder også AI og Generative AI processing. Qualcomms nye chip har også en indbygget 5G modem, der understøtter mmWave og sub-6GHz 5G-netværk. Chippen har også Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 og UWB. Den er kompatibel med on-package LPDDR5X DRAM og UFS 4.0 lagring.

Takket være Qualcomm Aqstic systemet er høj kvalitet trådløs lyd tilgængelig. Historien fortsætter efter videoen. Galaxy S25 Ultra forventninger til ydelse Snapdragon 8 Gen 4 vil sandsynligvis blive brugt i Galaxy S25 Ultra globalt, ligesom Samsung valgte Snapdragon 8 Gen 3 til at drive Galaxy S24 Ultra globalt.

Chippen kan parres med op til 16GB RAM og 256GB/512GB/1TB lager. Den bør tilbyde 30-35% hurtigere CPU-ydelse, mens GPU'en også bør tilbyde betydelige ydeevneopgraderinger og understøtte AI-drevet frame generation i spil for højere billedhastigheder. Galaxy S25 og Galaxy S25+ kan bruge Snapdragon 8 Gen 4 i Kina, Canada og USA.

I andre lande kan disse telefoner have Exynos 2500 chipset, som Samsung officielt navngav for nogle få uger siden. Det er et 3nm chip fremstillet af Samsung Foundry. Det forventes også at bringe betydelige ydeevne- og strømeffektivitetsforbedringer."