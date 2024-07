Snapdragon event starter 21. oktober

Snapdragon 8 Gen 4 fra Qualcomm afsløres i oktober! Forvent en revolution inden for mobil gaming og enestående ydelse.

29 jul. 2024 kl. 10:01 Af Maria DEL:

Qualcomm har bekræftet, at deres årlige lanceringsevent, Snapdragon Summit, for 2024 vil finde sted fra den 21. til 23. oktober i Maui, Hawaii. Under arrangementet forventes det, at virksomheden vil afsløre den næste generation af deres 8-serie mobile platform, Snapdragon 8 Gen 4.

Ifølge et officielt indlæg på sociale medier vil Snapdragon 8 Gen 4 muliggøre "næste generation af mobil gaming" og forventes at være den kraftigste Android smartphone-chip til dato.

Snapdragon 8 Gen 4 bringer Qualcomm Oryon CPU til mobile Qualcomm har også bekræftet, at den næste generation af Snapdragon 8-serie chips vil introducere deres brugerdefinerede Oryon CPU-arkitektur til mobile enheder. Denne arkitektur er den samme som den, der findes på Snapdragon X Elite og X Plus-processorerne til ARM-baserede Copilot+ branded Windows-PC'er.

Traditionelt set har Qualcomm designet deres mobile CPU'er ved hjælp af ARM Cortex-core designs. Med Snapdragon 8 Gen 4 vil virksomheden dog bruge deres interne CPU-design, hvilket giver større fleksibilitet og frihed til at finjustere CPU'en efter behov. Oryon CPU-kernerne er resultatet af Qualcomms opkøb af Nuvia, et chip-design firma der inkluderer veteraner fra holdene der designede chips til Apple og Google.

Ifølge tidlige benchmark-lækager vil Snapdragon 8 Gen 4 være en særdeles kraftig chip. Den lækkede AnTuTu benchmark viser, at Snapdragon 8 Gen 4 præsterer over 3 millioner point, hvilket gør den næsten 30 procent kraftigere end Snapdragon 8 Gen 3. Snapdragon 8 Gen 4 siges også at tilbyde enestående single-core og multi-core CPU-ydelse med maksimale clockhastigheder på op til 4,2 GHz og forventes at blive fremstillet ved hjælp af TSMC's 3nm produktionsproces.

En anden lækage på X af @negativeonehero antyder, at GPU'en på Snapdragon 8 Gen 4 er lige så kraftig som den på MediaTek Dimensity 9300, men kun med halvdelen af dens energiforbrug. Udover disse forbedringer, forventes det, at Snapdragon 8 Gen 4 vil inkludere en ny-generation neuralt processorenhed (NPU) for at muliggøre on-device AI-oplevelser og siges at bruge den nyeste hukommelsesteknologi, såsom LPDDR6, for at øge effektiviteten.

Den kommende Xiaomi 15 kan være den første telefon til at debutere med Snapdragon 8 Gen 4 chippen, efterfulgt af enheder som iQOO 13, OnePlus 13, Galaxy S25-serien og flere. Samlet set forventes Snapdragon 8 Gen 4 at være mere kraftfuld og effektiv end den nuværende Snapdragon 8 Gen 3 chip.

Qualcomm forventes at introducere en ny chip til overkommelige 5G smartphones ved et lanceringsevent den 30. juli i Indien. Denne chip vil sandsynligvis reducere prisen på entry-level smartphones markant. På samme event vil Qualcomm også fremvise de nyeste Snapdragon X-serie-drevne Copilot+ branded Windows PC'er."