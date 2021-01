Sony Xperia 5 II præsenteres 17 september

Da de fleste af teknologikonventionerne annulleres på grund af COVID-19-pandemien, vil Sony annoncere sin næste high-end Xperia-smartphone under deres eget event. Det vil selvfølgelig afholdes som en virtuel begivenhed, der er planlagt til 9 AM CEST (eller 12:30 PM IST) den 17. september.

Det forventes, at Sony vil tage indpakningen af Xperia 5 II, efterfølgeren til deres flagskib, Xperia 5-smartphone, der blev afsløret i september sidste år. Det var en kompakt variant af flagskibet Xperia 1, der tilbyder en 21: 9 skærm og Snapdragon 855 i en mindre formfaktor.

Virksomheden har formået at holde Xperia 5 II gemt væk fra mediernes søgelys, og leaks har været ret begrænset. Vanen tro har Evan Blass (bedre kendt som evleaks), givet os et par hints via hans seneste patreon. Xperia 5 II kommer med et kendt design, og som sidste år ser det ud til at være en kompakt version af Xperia 1 II (som Xperia 1 Mark 2), der blev afsløret tidligere i år.

Vi præsenteres for en 21: 9 Full-HD + OLED skærm på forsiden, muligvis mindre end sidste års aflange 6,1 tommer skærm. På bagsiden har Sony Xperia 5 II et tredobbelt kamerarray med ZEISS T-branding, ekskl. ToF-sensoren fra Xperia 1 II’s kameraopsætning. Dette betyder, at du sandsynligvis har en 12MP primær, en 12MP ultrawide og en 12MP teleobjektiv ombord på Sony Xperia 5 II telefonen. 8MP selfie-kameraet er placeret i toprammen på fronten.

Hvis vi ser på renders fra Blass Patreon, spotter man en sidemonteret fingeraftrykssensor og en dedikeret kameraudløserknap sammen med tænd / sluk- og lydstyrketasterne i højre kant.

Specifikationerne for Xperia 5 II er endnu ikke lækket, men vi forventer, at enheden inkluderer et Snapdragon 865 chipset, op til 8 GB RAM, op til 256 GB indbygget lagerplads og et lidt større batteri sammenlignet med Xperia 1 II.







Pris & Tilgængelighed

Eftersom Sony endnu ikke har ladet noget undslippe omkring de officielle detaljer om Xperia 5 II, inklusiv pris og tilgængelighed, må vi vente til den virtuelle begivenhed næste måned.

