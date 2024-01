USB-C tips til iPhone 15

iPhone 15 har endeligt taget springet til en USB-C port og væk fra deres eget Lightning kabel. Det betyder at der er ny muligheder ud over blot opladning.

17 jan. 2024 kl. 09:49 Af Maria DEL:

iPhone 15-serien introducerer USB-C, hvilket muliggør kompatibilitet med et bredt udvalg af tilbehør. Lightning stikket var noget mere lukket, da det var Apples egen standard. Det ændre sig med USB-C som er mere åben for tilbehør.

Lettere opladning

Med iPhone 15-serien har Apple iPhones endelig skiftet til USB-C og slutter sig til rækken af de fleste andre Apple-enheder som iPads og Macs. Det betyder, at du nu kan bruge et enkelt kabel til at oplade alle dine Apple-gadgets, hvilket gør dit liv meget lettere. Hastigheden på ladning varierer dog alt efter om du har en iPhone 15 Pro eller non Pro. iPhone 15 og iPhone 15 Max kan lade op til 20W, mens Pro versionerne kan klemme sig på på lidt hurtigere 27W. Så stadig milevidt fra de hastigheder man ser på visse Android telefoner, hvor 60W eller over er normalt.

I modsætning til Lightning er USB-C ikke proprietær, så du kan bruge et bredt udvalg af USB-C-kabel eller tilbehør på markedet. Ud over blot opladning, så er der faktisk også en del andre gode muligheder.

Bliv en powerbank

iPhone 15 kan også dele strøm strøm, så du kan bruge den til at oplade andre enheder, som dine AirPods eller endda en anden iPhone. Dette er fantastisk, når du er på farten og har brug for at give dine gadgets et hurtigt boost.

Tilslut til eksterne skærme

Med USB-C kan du nemt tilslutte din iPhone til en ekstern skærm til skærmspejling eller præsentationer. Brug bare et USB-C til HDMI-kabel, og du er klar.

Udvid din lagerplads

Tilslut en USB-C-harddisk eller SD-kortlæser til din iPhone og gennemse filer direkte ved hjælp af Filer-appen. Dette er perfekt for fotografer, der ønsker at importere billeder fra deres kamera, eller for alle, der har brug for ekstra lagerplads.

Kablede tilbehør USB-C betyder også, at du kan tilslutte kablede tilbehør som tastaturer, mikrofoner og endda kablede hovedtelefoner til din iPhone. Dette er fantastisk, når du har brug for en mere pålidelig forbindelse eller vil spare batterilevetid.

Multi-port hubs

USB-C hubs giver dig mulighed for at tilslutte flere enheder til din iPhone på samme tid. Dette er fantastisk, når du har brug for at tilslutte til en ekstern skærm, strømkilde og USB-tilbehør på én gang.