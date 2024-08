Tim Cook: ChatGPT i iOS 18 inden årets udgang

I følge Tim Cook vil vi se iOS 18 med ChatGPT-integration inden udgangen af 2024. Nogle Apple Intelligence-funktioner måske først tilgængelige i 2025.

6 aug. 2024 kl. 06:05 Af Maria DEL:

iOS 18 vil inkludere ChatGPT integration ved udgangen af 2024, ifølge Apple CEO Tim Cook. Under Apples Q3 2024 indtjeningsopkald den 1. august blev Cook spurgt, om Apple Intelligence funktioner sandsynligvis ville blive lanceret samtidig eller om der ville være en adstadig udgivelse. Apples CEO bekræftede, at funktioner som understøttelse af sprog uden for amerikansk engelsk "vil ske i løbet af året" som en del af en opdelt trinvis lancering.

Han bekræftede også, at integrationen af ChatGPT ville være tilgængelig ved udgangen af 2024. En af de største meddelelser var, at Siri ville inkludere integration med OpenAI's ChatGPT. Hvis Siri bliver stillet et spørgsmål, som hun ikke har mulighed for at besvare, får du muligheden for at spørge ChatGPT i stedet.

Apple gav eksempler på at få opskriftideer baseret på en liste over ingredienser og få forslag til planter, der ville være velegnede til en udendørs dæk, baseret på et billede af dækket. Du kan også stille spørgsmål om dokumenter, bruge ChatGPT til at generere tekst som en godnat historie og endda generere billeder ved hjælp af ChatGPT. Den bedste del er, at du får adgang til ChatGPT gratis, uden at du behøver at oprette en konto. ChatGPT-abonnenter kan linke deres konti for at få adgang til betalte ChatGPT-funktioner inden for iOS.

Nogle Apple Intelligence funktioner kan vente indtil 2025

Det er også muligt, at iOS 18 vil blive lanceret uden nogen Apple Intelligence funktioner overhovedet. Ifølge Bloomberg's Mark Gurman vil ingen Apple Intelligence funktioner være inkluderet i den første udgivelse af iOS 18, som er planlagt til september. AI-funktionerne vil sandsynligvis først gøre deres optræden i iOS 18.1-opdateringen, som vil komme senere på året.

Dette synes at blive bekræftet af betaversionerne; udviklerbetaversionen af iOS 18.1 er nu blevet frigivet og inkluderer de første Apple Intelligence funktioner. Forslagene omfatter AI-skriveværktøjer, en ny Siri-animation sammen med forbedret forståelse for opfølgingsspørgsmål, AI-genererede e-mail-oversigter og smart reply muligheder i beskeder. Fotos i iOS 18.1-udviklerbetaversionen inkluderer også muligheden for at oprette en "Memory Movie" baseret på en tekstbeskrivelse som fx. "mig og min hund i 2022" samt forbedret naturligt sprogssøgning.