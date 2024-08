Understøtter din iPhone Apple Intelligence?

Få mest ud af iOS 18 opdateringen med iPhone 15 Pro og Pro Max - den eneste vej til Apple Intelligence. Oplev de nye AI-funktioner, som forvandler simple skitser til kunst. Opgrader i dag!

26 aug. 2024 kl. 10:24 Af Maria DEL:

Selvom iOS 18 er tilgængelig for over 20 iPhone-modeller, vil den mest innovative del af denne opdatering - Apple Intelligence - kun være tilgængelig på iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 og iPhone 15 Plus, der blev lanceret sammen med iPhone 15 Pro-serien, vil gå glip af Apple Intelligence.

Mens Apple ikke officielt har bekræftet årsagen til dette, siger flere rapporter at det er på grund af hardware-/beregningbegrænsninger. For at aktivere nogle af Apple Intelligence-funktionerne, skal en enhed have en processor med en stærk Neural Processing Unit (NPU) og mindst 8 GB RAM, som mangler i iPhone 15 og tidligere modeller. Dette er dog måske ikke tilfældet med den kommende iPhone 16-serie, hvor alle fire modeller - iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max - siges at blive drevet af A18-chippen, parret med mindst 8 GB RAM for at bringe Apple Intelligence om bord.

Hvad er Apple Intelligence?

Apple brander de nye generative AI-funktioner på iPhones, iPads og Macs som Apple Intelligence, som allerede er tilgængelig for brugere af iPhone 15 Pro-serien med den nyeste version af iOS 18 beta uden at gå på kompromis med privatliv eller brugerdata, ved hjælp af en privat cloud-computing teknologi. Apple Intelligence er også tilgængelig for alle iPads og Macs, der er drevet af Apple Silicon M1 eller den nyere chip, hvilket også inkluderer den første M-serie-chip-drevne MacBook Air og den prisvenlige Mac mini, der er drevet af M1/M2-chippen.

Sammenlignet med iPads og Macs er iPhone 15 Pro-serien kompatibel med de fleste Apple Intelligence-funktioner, hvilket inkluderer nye skrivetværktøjer, der giver brugerne mulighed for at optimere, opsummere eller skabe nyt indhold ved hjælp af AI.

Derudover giver Apple Intelligence også brugerne mulighed for at omdanne en simpel skitse til kunst samt evnen til at generere brugerdefinerede animerede billeder, kendt som Genmoji. Endelig er den nye Siri højdepunktet i Apple Intelligence, der drives af ChatGPT og tilbyder enhver tænkelig respons.

Begræsninger i EU

Uanset om du har den rette hardware eller ej så vil EU borgere dog indledningsvis blive holdt udenfor Apple Intelligence familien grundet EU lovgivning der kommer i vejen for udrulningen.

Apples talsmand Fred Sainz har over for The Verge forklaret årsagen til at forsinke funktionerne i EU:

”For to uger siden afslørede Apple hundredvis af nye funktioner, som vi glæder os til at bringe ud til vores brugere over hele verden. Vi er meget motiverede for at gøre disse teknologier tilgængelige for alle brugere, men på grund af den lovgivningsmæssige usikkerhed, der er opstået med Digital Markets Act (DMA), tror vi ikke, at vi vil være i stand til at udrulle tre af disse funktioner – iPhone Mirroring, SharePlay Screen Sharing-forbedringer og Apple Intelligence – til vores EU-brugere i år,” siger han og tilføjer:

“Vi er især bekymrede for, at DMA’s krav om interoperabilitet kan tvinge os til at gå på kompromis med vores produkters integritet på måder, der risikerer brugernes privatliv og datasikkerhed. Vi er forpligtet til at samarbejde med Europa-Kommissionen i et forsøg på at finde en løsning, der vil gøre det muligt for os at levere disse funktioner til vores EU-kunder uden at gå på kompromis med deres sikkerhed”.