USA sagsøger Apple for konkurrencebegrænsning

Apple står over for retssag fra USAs Justitsdepartement over angivelige konkurrencebegrænsende overtrædelser.

21 mar. 2024 kl. 10:16 Af Maria DEL:

Apple er sat til at blive sagsøgt af det amerikanske Justitsministerium på baggrund af påståede antitrust overtrædelser. Det rapporteres onsdag af Bloomberg, at sagsanlægget kan komme allerede torsdag.

Sagen vil angiveligt omfatte anklager om, at virksomheden har blokeret konkurrenter fra at få adgang til hardware- og softwarefunktioner på iPhones. Præcise detaljer er endnu ikke kendt. Dog har enhedsproducenter som smart-tracker firmaet Tile klaget over, at Apple begrænser, hvordan de kan arbejde med deres enheder.

Aplle udviklede deres egne AirTag trackers nogle år efter at Tiles var kommet på markedet. Apple har også fået kritik for at begrænse adgangen til kontaktløs betaling. Kreditkort kan kun tilføjes ved hjælp af deres eget Apple Pay-system. Der var ingen umiddelbar kommentar til rapporten fra virksomheden eller Justitsministeriets embedsmænd.

Dog har indsatser rettet mod "Big Tech" været en af de få tiltag med appel hos både Demokrater og Republikanere i Washington i de seneste år. Hvis det kommer til en retssag, vil det være Justitsministeriets tredje sag mod Apple på 14 år.

Men det ville være den første, der anklager virksomheden for ulovligt at opretholde deres dominerende position. Apple er også midt i en antitrust-relateret strid med Fortnite-skaber Epic Games. Microsoft og andre virksomheder har også tilsluttet sig Epics påstand om, at iPhone-producenten har gjort det svært for forbrugerne at betale for indholds, undtagen gennem deres egen app-butik.