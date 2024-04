WhatsApp og Threads fjernet fra Kinesisk App Store

Apple fjerner Meta Platforms' WhatsApp og Threads fra sin app-butik i Kina efter ordre fra regeringen, rapporterer Wall Street Journal.

19 apr. 2024 kl. 09:01 Af Maria DEL:

iPhone-producenten fortalte, at Kinas øverste internetregulator bad dem om at fjerne apps'ne på grund af nationale sikkerhedshensyn. "Vi er forpligtet til at følge lovene i de lande, hvor vi opererer, selv når vi er uenige," citerede avisen en talsmand for Apple i en erklæring.

Apple og Meta har ikke reageret med det samme på Reuters' anmodning om en kommentar til WSJ rapporten. Retningslinjerne for Apple i Kina er kendt for at være strengere end i mange andre lande, og tech-selskaber er regelmæssigt blevet bedt om at fjerne apps og tjenester fra deres platforme.

Dette skyldes ofte bekymringer omkring de kinesiske regeringens kontrol med internet og informationsstrøm. WhatsApp er en af verdens mest populære messaging apps, med over 2 milliarder brugere på verdensplan. Threads er et nyt socialt netværk udviklet af Meta Platforms, tidligere kendt som Facebook.

Selvom fjernelsen af disse apps fra App Store i Kina vil have en betydelig indvirkning på deres bredeste udbredelse, vil de stadig være tilgængelige for brugere, der allerede har downloadet dem. Det er dog usikkert, om det vil være muligt for brugere at opdatere eller downloade disse apps i fremtiden.