AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-20 10:37:43

ASUS Transformer Pro T304UA

Den nye tablet fra ASUS i form af ASUS Transformer Pro T304UA, er på vej i handlen med en startpris på $999

Fremvist for nylig, og nu på vej i handlen. Vi taler om den nye 2-in-1 tablet ASUS Transformer Pro T304UA, som søsættes til en pris startende på $999.



ASUS Transformer Pro T304UA udstyres med et 12,6” display med en opløsning på 2160 x 1440 pixels. ASUS har monteret en Intel Core i7-7500U processor, 8 GB RAM, og 256 GB lagerplads som udgangspunkt.



Tastaturet på Transformer Pro T304UA, kan afmonteres, og så medfølger der også en digital pen. Sikkerheden er også i fokus på Transformer Pro T304UA vis integrationen af en biometrisk sensor og fingeraftrykslæser, som skal hjælpe med til vores data er værnet om.



Af tilslutninger på Transformer Pro T304UA finder vi LAN, VGA, HDMI samt USB-C, USB 3.0 Type-A port, kortlæser, og så understøtter Transformer Pro T304UA også ASUS Universal Dock.



ASUS forklarer følgende om ASUS Transformer Pro T304UA



ASUS Transformer Pro was designed with one purpose in mind: to give you performance you never thought possible in a detachable 2-in-1. It’s unbelievably powerful, amazingly convenient — and also incredibly expandable. Experience awesome audio with ASUS Audio Pod, be productive with ASUS Universal Dock, and be creative with ASUS Pen. ASUS Transformer Pro is much more than just a 2-in-1 laptop — it’s a mobile masterpiece.



When you look at ASUS Transformer Pro, you’re witnessing a design masterpiece, with a gorgeously sleek tablet carefully crafted from aluminum-magnesium alloy. This premium material allows us to make ASUS Transformer Pro incredibly thin and light — it weighs under 840g and is just 8.85mm thin — without sacrificing strength or rigidity. It’s also an incredibly tough material, helping protect the beautiful surface of ASUS Transformer Pro from everyday scuffs and scratches. This unrivaled attention to detail is what makes ASUS Transformer Pro one the best 2-in-1 laptops you can buy.



For yderlige informationer om Transformer Pro T304UA tablettet, kan du besøge deres officielle web HER

