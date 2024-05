Logitech annoncerer ny Combo Touch til iPad

Logitech annoncerer at en ny Logitech Combo Touch nu er tilgængelig til den nydesignede iPad Air og til en tyndere og letttere ny iPad Pro.

15 may. 2024 kl. 22:44 Af Kenneth Johansen DEL:

De nye Combo Touch-modeller er fremstillet med bæredygtige og førsteklasses materialer og er de tyndeste og letteste modeller til dato. De tager bærbarhed til næste niveau og giver brugerne mulighed for at være produktive, hvor som helst.

Combo Touch, et førende tastaturcover til den nye iPad Air og iPad Pro, tilbyder uovertruffen alsidighed og har et aftageligt tastatur og fleksibelt stativ, der muliggør flere brugstilstande og hurtige opgaveovergange. Det er nemt at skrive, skitsere, se, læse og mere, hvor som helst. Det hidtil største Multi-Touch pegefelt (på en Combo Touch), sikrer intuitiv og præcis input og navigation.

"Combo Touch har længe fanget vores brugeres hjerter, og med introduktionen af den nydesignede iPad Air og den nye iPad Pro har vi taget dens værdsatte funktioner til nye højder," siger Joseph Mingori, general manager for Mobile Solutions and Partnerships i Personal Workspace Solutions hos Logitech. "Vores dedikation til at forbedre brugeroplevelsen har fået os til at udvikle en yderst bærbar Combo Touch, designet til problemfrit at blande førsteklasses kvalitet med kompromisløs funktionalitet. Nyd den ultimative frihed til at arbejde og spille fra ethvert sted, ubesværet."

Combo Touch styrker produktiviteten fra hvor som helst, samtidig med at den giver en passende beskyttelse til den nye iPad Air og iPad Pro. Dens tastatur kan prale af god afstand, auto-baggrundsbelyste taster i et standardlayout, der tilbyder 16 lysstyrkeniveauer for komfort under alle lysforhold. Genvejstaster forenkler almindelige kommandoer som lydstyrkekontrol, medieafspilning, Forstyr ikke, skærmbilleder og andre, hermed øges effektiviteten og brugervenligheden. Combo Touch anvender Smart Connector til en øjeblikkelig, sikker forbindelse, hvilket eliminerer behovet for opladning eller Bluetooth-forbindelser.

Combo Touch til iPad Pro fås i Graphite og til iPad Air-modeller i Oxford Grey.

Logitech Combo Touch til den nye iPad Air og iPad Pro er tilgængelig hos logitech.com og apple.com. Combo Touch til iPad Air 11-tommer: DKK 1.699,-, Combo Touch til iPad Air 13-tommer: DKK 1.949,-, Combo Touch til iPad Pro 11-tommer: DKK 1.949,-, Combo Touch til iPad Pro 13-tommer: DKK 2.149,-. For mere information, besøg venligst Logitech.com, vores blog eller Facebook, Instagram og Twitter.