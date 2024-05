OLED iPad Pro med op til 16GB RAM

Apple lancerer nye iPad Pro-modeller med OLED og M4 chip. 1TB og 2TB varianterne tilbyder imponerende 16GB RAM og 10-kerne CPU, ideelt for professionelle brugere.

8 may. 2024 kl. 13:04 Af Maria DEL:

Apple annoncerede de nye OLED iPad Pro-modeller med betydelige ændringer. Mens iPad Air kommer med solide opgraderinger og en ny 12,9-tommers variant, imponerer iPad Pro med sin utroligt tynde design og stærke interne struktur. Apples 'Let Loose'-begivenhed var ret kort, som det tidligere var blevet spekuleret i.

Ikke desto mindre, så havde det en stor effekt med sine meddelelser. Den nye OLED iPad Pro med en M4-chip er den perfekte maskine til kunstnere og digitale skabere. Kombineret med det nye Magic Keyboard og Apple Pencil Pro, vil den nye iPad Pro gå langt, selv efter debut af firmaets AI-funktioner. Men vi vil råde fagfolk til at få 1TB eller 2TB varianten af iPad Pro, da det tilføjer mere RAM til blandingen.

Hvis du ikke er bekendt med det, kommer OLED iPad Pro med 8GB RAM, men 1TB og 2TB varianterne rummer imponerende 16GB RAM. Dette betyder, at de dyreste modeller kommer med dobbelt så meget RAM som varianterne med mindre lager.

iPad Pro-modellerne med højere lager vil være mere i stand til at multitaske og håndtere grafikintensive opgaver. Muligvis har Apple åbnet døre for 16GB RAM for at håndtere sin kommende AI-teknologi og udvikling af teknologien. Dog forbliver usagt, hvordan den ekstra RAM vil påvirke maskinernes ydeevne.

Bemærk, at det ikke er den eneste ændring, vi har observeret. 1TB eller 2TB lager varianterne af OLED iPad Pro kommer også med en 10-core CPU, hvorimod den lavere ende har en 9-core CPU. Hvis du ønsker at få det bedste ud af din iPad Pro, vil vi anbefale dig at få den højere lager variant, da den vil give bedre levested ved anvendelse af krævende applikationer. Det er også værd at bemærke, at springet til større lager og dermed mere lager også afføder en betydelig stigning i prisen. På den front er det ret typisk Apple at binde high end features sammen. Det betyder fx at man ikke kan få den større mængde RAM uden også at skulle betale for mere lager end man måske skal bruge.