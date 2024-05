Samsung knuser Apples iPad Pro-reklame

Apple's iPad Pro med M4-chip skabte opmærksomhed og kritik med deres 'Crush'-reklame. Samsung reagerede hurtigt med deres egen 'Uncrush'-reklame, der fremhæver Galaxy Tab S9.

17 may. 2024 kl. 06:10 Af Maria DEL:

Apples seneste lancering af iPad Pro med M4-chippen fik opmærksomhed, men ikke kun på grund af den hurtige chip. Apple fulgte lanceringen af den nye enhed med en kontroversiel reklame, med titlen 'Crush', der udstiller en bred vifte af kreative værktøjer blive knust af en hydraulisk presse.





Samsung har ikke spildt tiden på at svare igen på Apples "fejltrin", og har udgivet deres egen modreaktion, der blev sendt på X. Med deres annonce 'Uncrush', hævder Samsung at de ikke vil knuse kreativiteten, og spiller dermed på Apples reklame. Her, bliver en næsten ødelagt guitar samlet op og spillet i en lignende atmosfære som den berømte Apple knuseepisode.

Med et glimt af Samsung Galaxy Tab S9 i billedet, bruger Samsung lejligheden til at vise deres egen iPad konkurrent. Apples reklame vakte vrede hos kreative fra hele verden, som kaldte det et tone-døvt forsøg på at vise den nye iPad Pro. I reklamen viser Apple den nye iPad Pro på pressen, efter at affaldet er ryddet væk, der antyder at iPad Pro giver kreative alle disse værktøjer i en enhed.





Apple har siden undskyldt for reklamen, og vil angiveligt begrænse dens eksponering fremadrettet. Mens sådanne demonstrationer af at knuse ting er en populær video genre på sociale medier, sendte det den forkerte besked til kreative personer, der er afhængige af Apple-økosystemet.

Fremkomsten af AI har gjort mange mennesker bekymrede for, at traditionelle kreative metoder i menneskelig kunst er i fare, og Apples reklame gjorde intet for at berolige denne frygt. En del af årsagen til, at den oprindelige 'Crush' reklame rørte følelser så dybt, er at Apple historisk set har været et tilflugtssted for kreative mennesker fra hele verden.

iPad line-up har været dominerende på tablet-markedet i årevis, og det er en god grund til, at Samsung tager fordel af denne mærkelige situation for at skabe opmærksomhed omkring deres egen tablet-lineup. Denne reklamerespons er en sjov måde for Samsung at gøre nar ad en anden stor spiller i tablet-spillet. Apple vil helt sikkert være mere forsigtig næste gang, men som man siger, så findes der ikke dårlig presse, det har tiltrukket masser af opmærksomhed på deres enhed takket være denne reklame.