Apple afslører nye M4 iPad Pro

Apple afslører den nye iPad Pro med Ultra Retina XDR-display drevet af OLED teknologi og M4 chip. Tilgængelig i 11 og 13 tommer.

7 may. 2024 kl. 21:42 Af Maria DEL:

Apple har afsløret den meget ventede iPad Pro med en ny Ultra Retina XDR-skærm, der er bygget omkring OLED-teknologi og drevet af M4-chippen. Den nye iPad Pro-lineup er tilgængelig i to størrelser: 11-tommer og 13-tommer.

Apple siger, at den nye iPad Pro er dens tyndeste enhed nogensinde, med den 11-tommer model, der måler 5,3 mm i tykkelsen, og den 13-tommer størrelse, der kommer på kun 5,1 mm.

Den ny 11-tommer iPad Pro vejer nu kun omkring 400 gram, mens 13-tommer modellen er omkring 100 gram lettere end sin forgænger.





Den nye iPad Pro introducerer Ultra Retina XDR-skærmen, der er bygget omkring en ny tandem OLED-teknologi, der kombinerer to OLED-paneler i én for forbløffende lysstyrke. Begge iPad Pro-modeller kan levere 1000 nits af lysstyrke for SDR og HDR-medier og peak på 1600 nits for HDR-indhold.

Apple tilbyder også en mat nano-tekstur glas cover mulighed for første gang på den nye iPad Pro's skærme, der tilbyder kreative fagfolk mere fleksibilitet og bedre skærm ydeevne i udfordrende lysforhold.

iPad Pro er drevet af den næste generation af Apple Silicon, M4-chippen. Bygget på TSMC's anden generation 3-nanometer proces, kommer M4-chippen i en ny CPU-konfiguration med op til fire high-performance kerner og seks high-efficiency kerner. Apple siger, at M4-chippen er op til 1,5 gange hurtigere end M2-processoren, mens den forbruger halvdelen af strømmen ved samme ydeevne.

GPU'en på M4 har en 10-core konfiguration med dynamisk caching og hardware-åndet mesh shading og strålesporing. M4 har en ny Neural Engine, der kan udføre op til 38 billion operationer pr. sekund. M4-chippen leveres også med næste generations machine learning-acceleratorer i CPU og højere hukommelsesbåndbredde for bedste AI-ydeevne.

iPad Pro har en ny 12-megapixel bagudvendt kameraopsætning med en LiDAR-scanner og en ny adaptiv True Tone-flash. Den nye flash bruger AI til note scanning for at undgå og fjerne skygger i scannede dokumenter. Den frontvendte TrueDepth-kamera og Face ID er blevet flyttet til iPad Pro's landskabskant, hvilket giver en mere naturlig video konference oplevelse med drev af Center Stage.