Apple Pencil Pro

Apple lancerer ny iPad Air og iPad Pro med en opgraderet stylus: Apple Pencil Pro. Unikke funktioner, samme pris som den ældre model. Hvilken skal du vælge?

8 may. 2024 kl. 13:19 Af Maria DEL:

Apple har lige lanceret den seneste generation af iPad Air og iPad Pro. Sammen med disse nye enheder får vi også en ny version af deres stylus: Apple Pencil Pro.

Som den nyeste version af stylusen har Apple Pencil Pro unikke funktioner, som ikke findes på nogen anden Apple Pencil, herunder barrel roll, squeeze, haptisk feedback og Find My, som alle hjælper den med at føles næsten lige så intuitiv som en pen eller pensel. Desuden har den samme pris som den ældre anden generation af Apple Pencil.





Barrel roll er en af de vigtigste nye funktioner på Apple Pencil Pro, da den giver dig mulighed for at ændre pensel på din iPad ved simpelthen at ændre pennens orientering i din hånd. Dette gør det til en problemfri og naturlig måde at tegne på din tablet, hvilket bringer Apple Pencil Pro-oplevelsen tættere på at bruge en faktisk pensel eller pen.

Squeeze-funktionen gør det også lettere at ændre dens output undervejs. Hvis du skal skifte til dit nuværende værktøj, klemmer du bare Apple Pencil Pro, hvilket åbner en palet med værktøjer, linjevægte, farver og mere. Dette vil forbedre din arbejdsgang, reducere distraheringer og lade dig fokusere på det, du gør.





Den inkluderer også haptisk feedback, så din hånd kan mærke pennen reagere på det, du laver på iPad'en, hvilket tilføjer til den sensoriske oplevelse. Den nye Apple Pencil Pro inkluderer også Find My, hvilket gør det nemmere at finde stylusen, hvis du mister den.

Med alle dens funktioner er Apple Pencil Pro perfekt til kunstnere og fagfolk, der hyppigt bruger iPad'en til specialiserede opgaver. For eksempel, hvis du bruger tabletten til tegning, fotoredigering, videoproduktion, animation eller endda lydoptagelse, vil Apple Pencil Pro gøre din arbejdsgang meget glattere. Men hvis du kun bruger stylusen til at tage noter eller spille spil, så kan enkeltheden af Apple Pencil (USB-C) være mere passende for dig.