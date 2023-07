Google Pixel Tablet

Det er Tablet sæson, da flere producenter er på banen med deres bud på en konkurrent, til den allesteds nærværende iPad fra Apple. Google er unægteligt en af de helt store spillere på markedet, og de er nu klar med deres Pixel Tablet, som tager en lidt anden vinkel på Tablets.

26 jun. 2023 kl. 10:34 Af Kenneth Johansen DEL:

Specifikationer

Skærm:

10.95"LCD

QHD 2560 x 1600 - 16:10-format

500 nits lysstyrke

Touchskærm Understøtter USI 2.0-styluspenne

Mål og vægt

493 g

258 bredde x 169 højde x 8,1 dybde (mm)

Batteri og opladning

Op til 12 timers videostreaming

Indbygget batteri med kapacitet på 27 watt-timer

Opladning via opladerstationen med højttaler (inkluderet) eller USB-C®-oplader (sælges separat)

Hukommelse og lagerplads

8 GB LPDDR5 RAM 128 GB eller 256 GB UFS 3.1-lagerplads

Processor

Google Tensor G2 Titan M2-sikkerhedsmodul

Frontkamera: 8 MP Pixelbredde på 1,12 μm ƒ/2,0 blænde Fast fokus Synsfelt på 84° 1/4" billedsensorstørrelse

8 MP Pixelbredde på 1,12 μm ƒ/2,0 blænde Fast fokus Synsfelt på 84° 1/4" billedsensorstørrelse Video og videoopkald

Frontkamera 1080p videooptagelse i 30 FPS

Bagsidekamera 1080p videooptagelse i 30 FPS Godkendelse

Oplåsning via fingeraftrykssensor på afbryderknap Mønster, pinkode, adgangskode

Lydsystem med fire højttalerpositioner 3 mikrofoner til opkald, optagelser og Google Assistent Støjdæmpning

Ser vi på specifikationerne her så er hardwaren, med undtagelse af skærmen naturligvis, på de centrale punkter faktisk den samme som vi netop har fået i Googles Pixel 7 telefon. Der er faktisk flere RAM i Pixel 7 Pro end der er i Pixel Tablet.





En tur rundt om Google Pixel Tablet

Ved første øjekast er der ikke noget, der skiller Pixel Tablet specielt ud i mængden af andre tablets. Skærmen og formen minder faktisk en anelse om de lidt ældre iPads.

Google Pixel Tablet fås i en lys grå/hvid Porcelain variant, eller en mere Grøn/grå Hazel variant. Vores testmodel er i Hazel farven.

Materialerne og byggekvaliteten føles dog super god. Det er dejligt afrundede kanter og et mat soft touch finish på bagsiden. Bagsiden er faktisk lavet i aluminium, men har fået en nano keramisk overfladebehandling, som er super behagelig at røre ved.

Fronten er naturligvis domineret af den lige under 11” store skærm med en 2560x1600 opløsning. Der er ret store rammer omkring skærmen, hvilket kan være med til at enheden ser lidt ældre ud, end den er sammenlignet med mere high end nye tablets fra fx Apple.

Det er tydeligt, at Google har lavet Pixel Tablet til primært at skulle bruges i landscape mode. Det er der rigtigt gode tanker bag, hvilket vi kommer ind på senere, når vi tager et kig på den medfølgende Dock.

Frontkameraet er placeret i midten på den lange side, hvilket er ideelt til videomøder og lign og passer perfekt når den er placeret i docken.

Der er fire højttalere placeret på siderne, som suppleres af tre mikrofoner til både opkald og Google Voice Assistant.

Der er et enkelt USB C stik på den ene side, men der er ikke noget kabel eller en oplader med i kassen.

I toppen er der en power knap, som også fungerer som fingeraftrykslæser. Ved siden af den er der volumenknapper.

På bagsiden er der et fire pins kontakt stik, som fungerer til opladning og dataoverførsel via den medfølgende Dock.

Den medfølgende dock er en af de områder der adskiller Google Pixel Tablet betydeligt fra andre tablets. Hvis man har set en Google Nest Hub, så ligner det ganske enkelt den bagerste højtaler del herfra bare i en lidt større version.

Der tilsluttes strøm på bagsiden og Google har desværre valgt at fortsætte med deres eget stik, som vi har set på Hub enhederne. Her havde det været fedt at se en mere åben standard som var lettere at erstatte.

På fronten er der fire pogo pins, der forbinder de fire kontakter på bagsiden af tabletten med docken. Der er magneter i begge dele og tablet og dock klikker let, hurtigt og meget tilfredsstillende sammen.

Magnetstyrken er god og når først dock og tablet er samlet, så sidder de godt sammen. Det er dog fortsat ret let at få dem fra hinanden igen, når man vil have tabletdelen med sig.

Via stikket på bagsiden oplades din tablet og der overføres også data. Det betyder, at evt. musik eller andet som afspilles på din tablet, nu vil benytte sig af den større højttaler, der er indbygget i docken.

En god og simpel løsning, der giver din Pixel Tablet et sted at bo, når du ikke bruger den.

Det er muligt at købe en eller flere ekstra docks til placering rundt om huset, hvis man vil udvide den funktionalitet.





Software

Software er naturligvis ikke til at komme uden om, når man sidder med en tablet. Her er der naturligvis tale om Android 13. Google har lovet fem års opdateringer på enheden, så der er lidt tid at løbe på.

Opsætningen af Google Pixel Tablet er indrettet på helt samme måde, som hvis det havde været en anden Android-enhed. Det er let og relativt hurtigt overstået og klares via en guide, hvor man kan vælge til og fra og logge på sine Google tjenester.

Det er også muligt at gendanne fra en anden enhed. Så hvis man allerede har en Android telefon kan man hurtigt hente apps og informationer herfra via Cloud Backup hvis man har det.

I forhold til softwaren på Pixel Tablet, så er oplevelsen lidt todelt. Der er dels den rene tablet oplevelse og så er der oplevelsen når den er placeret i docket. Når Pixel Tablet er placeret i docken, bliver oplevelsen mere i stil med det, som vi kender fra Google Nest Hub. Her kan den indstilles til at fungere i Hub Mode, som virker på samme måde som man kender fra Nest Hub enhederne.

Så er der adgang til dine forskellige Smart Home enheder som lys, kameraer, termostater og meget andet, i det efterhånden store Google Home økosystem.

Så har man fra skærmen hurtig adgang til at styre lys, andre automatiseringer eller tjekke sine kameraer. Man kan naturligvis også bruge Google Voice Assistant til at lave søgninger, finde opskrifter og alle de andre ting, som man kan på en Nest Hub.

Man kan dog også hurtigt skifte væk fra Hub Mode, og få adgang til alle de normale apps, man har installeret på sin Pixel Tablet.

I normal tablet mode fungerer Pixel Tablet som alle andre Pixel tablets, med adgang til det store udvalg af apps og tjenester, som findes på Android platformen.

Alle Googles egne apps er med lanceringen af Pixel Tablet blevet optimeret til Tablet formatet også. Det kan dog ikke siges om alle apps, og man vil i mange tilfælde støde på apps, som ikke er optimeret til tablet.

Så vil de enten være i det høje smalle smartphone format midt på skærmen eller være i en til tider lidt underligt udstrakt version.

Hvor meget det dukker op for en, vil nok variere en del alt efter, hvordan og til hvad man bruger sin tablet.

Jeg bruger primært tablets til medier i form af film, serier eller musik, eller som en webbrowser i forbindelse med arbejde osv. Det betyder, at jeg ikke har haft nogen tydelige problemer under min test, da alle apps jeg bruger i den forbindelse, har fungeret fint og uden problemer på Pixel Tablet.

Den større tablet skærm giver naturligvis mere plads at boltre sig på i forhold til Android oplevelsen på en telefon. Det betyder også, at der er kommet lidt nye features ind i styresystemet.

En af de mest praktiske er muligheden for at køre to apps på den samme skærm. Så kan du opdele skærmen med en webbrowser på den ene side og YouTube, Disney+ eller en helt anden app på den anden side.

For mig var det fx praktisk, da jeg kunne deltage i et online møde og sideløbende tage noter i et vindue ved siden af.

Da en tablet for de fleste lever derhjemme, og derfor ofte skifter mellem flere brugere, har Google sørget for, at man kan have flere brugere. På den måde kan hvert medlem i hjemmet have deres egen profil, hvor deres apps og opsætning er på plads.

Alt sammen er låst bag forskellige logins via pinkode, fingeraftryk eller hvad man har valgt at bruge. På den måde kan man fx have en profil til sine børn, hvor de ikke kan komme til at rode med fars YouTube playlister eller købe en masse smølfebær.





Testen

Som jeg var inde på i software delen, så er mit tablet brug mest af alt centreret omkring medier i form af serier, musik og YouTube og så krydret med lidt læse og skrivearbejde i forbindelse med hobby og arbejde.

Jeg var måske en anelse skeptisk inden jeg gik i gang med min test baseret på hardwaren. Samme chip og mindre RAM end i en Google Pixel 7 Pro, skriger ikke ligefrem high end.

Jeg er dog heller ikke i tvivl om, at det heller ikke er det segment Google har sigtet efter med Pixel Tablet.

Efter at have brugt et par uger med Googles tablet nu, så har jeg dog ikke ret mange reelle klagepunkter at komme med. Ja… Oplevelsen er ikke så hurtig som på en iPad Pro og skærmen er ikke helt lige så lækker, men når først jeg sidder og bruger enheden, så er det med mit brugsmønster ikke noget jeg tænker over.

Oplevelsen med web browsing, medier, YouTube og opslagsværk til Warhammer 40K Kill Team kampe har været super fin. Skærmen er fornuftig til det meste og opløsningen er passende til web og medier. Den er dog til den lidt lyssvage side, så i kraftigt lys kan det være svært at læse på den.

Oven i det kommer så den udvidede funktionalitet med den inkluderede Dock. Bekvemmeligheden ved at have en stor Smart Home Hub på kontoret når jeg ikke bruger tablet funktionen er lækker. At jeg så oven i det har muligheden for at tage den med over i sofaen eller hobby bordet er rigtigt lækker.

Det er også lækkert, at man kan starte musik eller en YouTube video fra sofaen og derefter bare placere sin tablet i docken og så skifter musikken automatisk til den større højtaler med det samme.

Lyden på højtaleren er ikke super fantastisk, men er nogenlunde på højde med de andre Nest Hub enheder fra Google. Der er tydeligt mere bund i lyden, end når den kommer fra højtalerne i selve tabletten.

Det er let og hurtigt at placere Pixel Tablet i docken, som holder den rigtigt godt på plads. Næsten lidt for godt faktisk, for hvis man bare tager fat i den og løfter, så følger docken med. Teknikken jeg benyttede for at undgå det, var at vippe den bagover hen over docken. På den måde slipper den fint og docken bliver stående.

Det er den samlede oplevelse der hæver Pixel Tablet over bare at være en gennemsnitlig mid range tablet.

Det har betydet, at jeg faktisk nu er mere tilbøjelig til at række ud efter Pixel Tablet i forhold til en iPad Pro, som ellers før var standard.

Det er ikke en tablet til high end brugeren. Hardwaren kraften er mindre end i andre tablet på markedet og man får ikke den gode kreative oplevelse med fx tegning, som på en iPad Pro med en Apple Pen.

Hvis man kan klare sig uden de dele, så kommer man dog langt med Pixel Tablet. Når den så samtidigt har rigtigt god batteritid, er det svært at klage. Jeg har ikke på noget tidspunkt under min test tænkt på, at skulle oplade enheden, da dens daglige tid tilbragt på docken altid har sikret mere end rigelig strøm til de ting jeg laver med den væk fra docken.

Google sælger også et silikonecover i matchende farver. Det beskytter dels din tablet, men kommer også med en praktisk bøjle, der kan vippes ud og bruges som stand. Den er stram nok til at kunne placeres i stort set alle tænkelige vinkler.

Coveret er lavet så det uden problemer kan bruges sammen med docken med gennemførsel af strøm og data.





Pris

Google Pixel Tablet fås fra 5299 for 128 GB modellen og 5999 for 256 GB versionen. Den pris lander ret tæt på sammenlignelige tablet bud som fx Apples iPad.

Ser man på den inkluderede, virker prisen lidt mere fornuftig.

Hvis man vil købe en ekstra dock koster den 1100 kroner.

Googles eget cover koster 799 kroner.





Konklusion

Google har med Pixel Tablet lavet et godt bud på en tablet som hardware mæssigt lander lidt i mid range segmentet. Den vælger ikke andre af pinden på hverken hardware, skærm eller design.

Hvis man allerede er i Google Home segmentet og har et tablet behov i den mere gennemsnitlige ende så er Pixel Tablet dog næsten en no brainer.

Den kan let finde plads i dit Smart Home setup og blive en del af hjemmet der, men kan lige så let komme med i sofaen til webbrowsing eller læsning.

Er man mere krævende bruger så vil Pixel Tablet komme til kort. Specielt den manglende app optimering kan være et springende punkt for nogen alt efter hvilke apps man bruger. På den front er Apple simpelthen langt foran.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for et solidt bud på en mid range tablet som dog får meget mere værdi gennem den medfølgende dock.









Godt:

Super god software

Medfølgende dock med gode muligheder

Super solid batteritid

Mulighed for flere brugerprofiler





Skidt:

Manglende optimering på alt for mange apps

Skærmen er lidt lyssvag