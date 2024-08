Kan iPad Mini 7 være lige på trapperne?

Apple har for nylig annonceret, at de vil afholde deres særlige lanceringsevent for iPhone 16 den 9. september. Ud fra invitationen ser det ud til, at fokus vil være på "Apple Intelligence." Vi har tidligere delt vores forventninger i et detaljeret indlæg, men en fremtrædende analytiker har også hævdet, at virksomheden kunne præsentere den nye iPad mini 7 ved samme event.

28 aug. 2024 kl. 06:05 Af Maria DEL:

Apple forventes at annoncere iPad mini 7 med opgraderet indmad allerede næste måned, men designet forbliver det samme. Mark Gurman fra Bloomberg har bemærket, at lagerbeholdningen af den nuværende iPad mini 6 er ved at være lav i flere Apple Stores, hvilket indikerer, at virksomheden muligvis snart vil lancere en efterfølger. Vi ved allerede, at Apples iPhone-lanceringsevents ofte også inkluderer opdateringer til andet hardware. Apple præsenterede også iPad mini 6 ved deres september-event i 2021, hvilket kan tyde på, at den opgraderede mini 7 kan blive lanceret allerede næste måned.

Ifølge information fra Gurmans tweet anser Apple internt iPad mini for at være "begrænset," hvilket kunne indikere, at en opgradering er lige på trapperne. iPad mini 6 blev lanceret for tre år siden, og den viser tegn på alderdom, hvilket betyder, at den kunne drage fordel af den nyeste processor, muligvis A18 Pro-chipset, som også vil drive iPhone 16 Pro-modellerne. Der er en grund til, at Apple kunne inkorporere den nyeste chip i tabletten, og det handler i høj grad om de nye AI-funktioner.

Vi har tidligere rapporteret, at Apple Intelligence kunne være årsagen til, at virksomheden planlægger at opgradere hele deres produktlinje med de nyeste chipsets, da de ældre ikke er i stand til at håndtere AI-modellerne. På den anden side er vi usikre på, hvordan virksomheden vil positionere den mere prisvenlige iPad. Vi formoder, at den kunne komme med den samme A17 Pro-chip, som driver iPhone 15 Pro-modellerne.

Udover processoren kunne iPad mini 7 også komme med et forbedret kamera bagpå og opgraderet forbindelse til Wi-Fi 6E og Bluetooth 5.3. Hvad angår designet, vil enheden formentlig have samme chassis som før, da det kun er én generation siden, at Apple fjernede den store kant og knappen fra mini 5. Dette betyder, at designet vil forblive det samme, hvilket vi er glade for, da iPad mini 6 er en favorit for mange.

Udover iPad mini 7 planlægger Apple også at introducere den nye iPhone 16-serie og det nye Apple Watch Series 10, som muligvis kommer med et større redesign. Vi vil dække eventet i detaljer, så hold øje for mere information.