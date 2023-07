OnePlus Pad

Der sker en udvikling inden for Android baserede tablets, med flere større producenter der hopper med på vognen. Senest så vi Google selv smide deres bud på banen, og nu er vi kommet til OnePlus og tager et kig på deres OnePlus Pad.

Specifikationer

RAM: 8 GB LPDDR5

8 GB LPDDR5 Lager: 128 GB UFS 3.1

128 GB UFS 3.1 Operativsystem: OxygenOS 13.1

OxygenOS 13.1 CPU: MediaTek Dimensity 9000

MediaTek Dimensity 9000 GPU: ARM G710 MC10

ARM G710 MC10 Oplade:

Batteri: 9510 mAh/36,99 Wh (typisk)

9510 mAh/36,99 Wh (typisk) 67W SUPERVOOC

Skærm:

Størrelse: 11,61" (målt diagonalt fra hjørne til hjørne)

11,61" (målt diagonalt fra hjørne til hjørne) Type: LCD

LCD Forhold mellem skærm og ramme: 88.14%

88.14% Opløsning: 2800 x 2000 pixel

2800 x 2000 pixel Opdateringshastighed: 30/60/90/120/144 Hz

30/60/90/120/144 Hz Samplinghastighed for touchskærm: 120 Hz/144 Hz

120 Hz/144 Hz Kontrast: 1400:1

1400:1 Lysstyrke: 500 nits (typisk)

500 nits (typisk) Bagkamera:

Megapixel: 13

13 Video: 720p, 30 fps, 1080p, 30 fps, 4K, 30 fps

720p, 30 fps, 1080p, 30 fps, 4K, 30 fps Understøtter videozoom: JA

JA Understøtter EIS-stabilisering : Ja

: Ja Frontkamera:

Megapixel: 8

8 Video: 720p, 30 fps, 1080p, 30 fps

720p, 30 fps, 1080p, 30 fps Understøtter videozoom: Nej

Nej Understøtter EIS-stabilisering: Ja

Ja Højde: 258,03 mm

258,03 mm Bredde: 189,41 mm

189,41 mm Tykkelse: 6,54 mm

6,54 mm Vægt: 552 g

Centrale features at slå ned på her, er naturligvis skærme,n som kommer med en 144 Hz refresh rate, og så den MediaTek Dimensity 9000 ship, der driver det hele. Begge dele er på papiret rigtigt gode specifikationer, som burde være med til at give en god oplevelse. Vi ser naturligvis nærmere på, om det hele rammer målet længere nede i testen.





En tur rundt om OnePlus Pad

En af ulemperne ved mange Android baserede tablets er, at de ofte er lavet i et forsøg på at være et mere budgetvenligt alternativ til Apples populære iPad. Det betyder ret ofte, at der, for at spare, er blevet brugt knap så lækre materialer.

Det kan naturligvis være et meget fornuftigt valg, hvis man gerne vil holde prisen nede. Det er dog ofte også en af grundene til, at Android tablets for mange føles, som et mindre eksklusivt alternativ.

På materialefronten er det dog ikke tilfældet med OnePlus Pad. Her har OnePlus valgt at lave en tablet i CNC fabrikeret aluminium, som både ser lækkert ud og føles behageligt Det er smukt afrundede kanter og hjørne, og OnePlus har fået klemt det hele ned i en tablet, der kun er 6,54 mm tyk og med en vægt på kun 552 gram.

Helt som vi så det med Google Tablet, så er OnePlus Pad også designet til primært at bruges i landscape mode. Efterhånden som vi kommer igennem placeringen af de forskellige elementer, bliver det ret klart. Beskrivelserne herunder er derfor også lavet med en tablet i landscape mode.

Der er fire højttalere placeret, med to på hver side, sammen med et USB C stik til opladning og data på den ene side, og en power knap i den anden.

På toppen er der volumen knapper, og så er den mere fladt udskåret. Det er for at få plads til OnePlus Stylo pen tilbehøret. Det kan holdes magnetisk fast her, helt som man måske kender det fra iPad Pro versionen. Det er måske lidt en kopiering, men alt andet lige synes jeg ikke, der er nogen skam i at “stjæle” en velfungerende løsning.

OnePlus Stylo skal købes separat, men var inkluderet i vores testkit. Den holdes rigtigt godt på plads og oplades også, når den sidder på sin plads her.

I bunden finder vi tre pogo pin kontakter, som kan bruges til forskelligt tilbehør. Det kan fx være OnePlus Magnetic Keyboard. Det er igen separat tilbehør, men kom også med i vores testkit.

OnePlus Pad fås kun i en farve og det er det, som OnePlus kalder Grøn Halo. Halo delen af navnet kommer sikkert fra det meget svage og fint underspillede cirkel mønster på bagsiden, som centreres omkring kameraet.

Der er et rimeligt skarpt og tydeligt kamera bump, men da det er centreret, så skaber det en nogenlunde fornuftig balance når tabletten ligger på et bord. Placeringen af kameraet her vidner også om, at designet sigter efter primært brug i landscape mode. De skarpe kanter betyder dog også at støv let samlet sig omkring kameraet.

Rykker vi til forsiden, kan vi også se at frontkameraet er placeret i midten over skærmen. Det er en position, som er ideel til videoopkald osv.

Den 11,61” store skærm fylder naturligvis det meste af fronten. Den har let afrundede hjørner og forhold mellem skærm og ramme er 88.14%, så det er relativt smalle rammer.

OnePlus har valgt at gå med et 7:5 format, hvilket jeg synes passer rigtigt fint til formatet. Opløsningen på 2800 x 2000 og en opdateringshastighed på op til 144 Hz, betyder at skærmen giver både en skarp og glidende oplevelse.





Software

Softwaren på OnePlus Pab er naturligvis Android og den lander pt med Android 13. Oven på det har OnePlus lagt deres eget OxygenOS, som i skrivende stund er i en version 13.1.

Det er samlet set en rigtigt god oplevelse, og hvis man i forvejen kender OnePlus og deres telefoner, så vil man med det samme føle sig hjemme her.

De tilføjelser som OnePlus har lavet er ret diskrete, og man kommer ret tæt på en standard Android oplevelse langt hen af vejen.

Tilføjelserne fra OnePlus er blandt andet udvidede muligheder for tilpasningen af stilen. OnePlus har også tilføjet muligheden for ekstra genveje og hurtig navigation gennem deres Shelf, som er en Widget bar, der kan trækkes ned alle steder på hovedskærmen. Her er der mulighed for at tilføje et udvalg af Widgets. Der er ikke et kæmpe udvalg af muligheder her, men der er et par praktiske imellem, som fx noter, hvis man før brug af det sammen med fx OnePlus Stylo.

Lidt mere praktisk er muligheden for genveje, via den lille sidebar, som kan trækkes ud fra øverste del af højre side. Her kan man placere sine favorit apps, så de altid er lige til at starte uanset hvor man er. Det er også muligt hurtigt at starte nye apps op ved siden af dem man har i et opdelt vindue direkte for sidebar vinduet. Det er dog ikke alle apps, der understøtter den funktion.

Den største ulempe ved Android til tablets er fortsat, at app understøttelsen ikke er super god endnu. Her halter Android meget efter Apples løsning på iPads.

Alle Google apps er nu optimeret til brug på en tablet, men man kan stadig løbe på mange apps, som på ingen måde er tilpasset eller findes i et lidt underligt mellemstadie.

Det vil naturligvis afhænge meget af, hvordan man bruger sin tablet, hvor meget man oplever det problem. Jeg bruger primært tablets til medier i form af film, serier eller musik, eller som en webbrowser i forbindelse med arbejde osv. Det betyder, at jeg ikke har haft nogen tydelige problemer under min test, da alle apps jeg bruger i den forbindelse, har fungeret fint og uden problemer på OnePlus Pad

Den større tablet skærm giver naturligvis mere plads at boltre sig på i forhold til Android oplevelsen på en telefon. Det betyder også, at der er kommet lidt nye features ind i styresystemet.

En af de mest praktiske er muligheden for at køre to apps på den samme skærm. Så kan du opdele skærmen med en webbrowser på den ene side og YouTube, Disney+ eller en helt anden app på den anden side.

For mig var det fx praktisk, da jeg kunne deltage i et online møde og sideløbende tage noter i et vindue ved siden af.





Testen

Jeg har brugt OnePlus Pad i nogen uger nu til et udvalg af forskellige opgaver. Det har dog primært været til et bredt udvalg af medier fordelt over YouTube, streaming og e-bøger af forskellige art. Det har jeg krydret med lidt gaming, for selvfølgelig også at teste den del af.

Jeg er under hele min test ikke løbet ind i nogen opgavery, som MediaTek Dimensity 9000 CPU’en sammen med ARM G710 MC10 GPU’en ikke klarede uden de problemer.

Specielt skærmen med sine 144 Hz har været en fornøjelse at bruge. Det har været en hurtig, responsiv og lækker oplevelse både at læse og se film på. OnePlus selv noterer, at skærmen er Dolby Vision certificeret. Det må dog være en noget tilpasset version, da specifikationerne på skærmen ikke lever op til den normale “fulde version” af Dolby Vision.

Uanset, så vil jeg dog stadig kalde det en god oplevelse, med gode farve niveauer og kontrast, på trods af det kun er en LCD skærm og ikke en OLED skærm.

I forhold til film og medier generelt, så har højtalerne også overrasket mig positivt. Lyden er også noteret som Dolby Atmos certificeret, og de fire højttalere skaber et meget fyldigt og bredt lydbillede med en god illusion af surround.

Hvis man sidder med OnePlus Pad i hænderne, så er det dog let at komme til at blokere det ene højttaler par, hvilket naturligvis reducerer lydbilledet en del.

OnePlus Pad kommer med et 9510 mAh batteri og OnePlus noterer selv, at det burde give lige over 12 timers videoafspilning. Det stemmer meget godt overens med min oplevelse under min test. Generelt vil jeg beskrive batteritiden som god.

Standbytiden er noteret til helt op til 30 dage.

Der er understøttelse for op til 67W SUPERVOOC opladning med en OnePlus oplader. Der er dog ikke en inkluderet i kassen, men kun et USB-kabel.

Har man en kompatibel oplader, kan man lade OnePlus Pad op fra 0-100% på omkring en time. Det har været dejligt at kunne lade op så hurtigt, og det er generelt en af styrkerne ved OnePlus. Det er godt at se, de har taget den styrke med over i deres tablet også.

Kamera oplevelsen på OnePlus Pad vinder ingen priser, men det forventer jeg på ingen måde med en tablet. I min verden er kameraer på en tablet, mest med som en funktionel ting, så man kan bruge den til videomøder og opkald og ting i den skala. Det er og bliver aldrig en foto enhed, og det bør man heller ikke forvente.





Som en del af vores test kit havde OnePlus også sendt deres OnePlus Magnetic Keyboard med. Det fungerer dels som et cover og som et tastatur og trackpad. Det kan på den måde forvandle din tablet til mere af en laptop oplevelse.

Enheden forbinder til og får strøm fra tabletten via de tre pogo pins i bunden. Trackpad delen fungerer fint, og selv om oplevelsen af et mus med et Tablet baseret Android OS styresystem kræver lidt tilvænning, så kan jeg godt se der kan være fordele.

OnePlus Magnetic Keyboard kommer dog desværre ikke med et nordisk layout, så anvendeligheden er lidt begrænset. Man kan godt indstille det til at fungere som et nordisk layout, men så passer knappernes fysiske tegn ikke og det kan være ret forvirrende.

Samtidigt fandt jeg det også lidt frustrerende, at det store on screen tastatur stadig hoppede frem og tog halvdelen af skærmen, hver gang jeg klikkede på et tekstfelt. Den del gjorde oplevelsen stort set ubrugelig for mig.

OnePlus Stylo pen tilbehøret fulgte også ̈med og jeg testede det kort. Generelt så tænker jeg, at segmentet der har brug for en pen til deres tablet er lidt begrænset. Hvis man er i den gruppe, så synes jeg dog at OnePlus’ løsning fungerede rigtigt fint. Det var en hurtig og responsiv oplevelse, uden den store forsinkelse.

Så er man typen der kan li at tage notater i hånden eller tegne lidt, så kan OnePlus Stylo være et godt stykke tilbehør.





Pris

Jeg kan pt finde OnePlus Pad med en online pris på lige under 4000 kroner. Det er en lille tand billigere end sammenlignelige tablets fra fx Samsung eller Apple. Det er 1300 kroner billigere end Google Tablet, men så også uden den medfølgende Hub Dock og den super gode Google Home Hub integration.

OnePlus Magnetic Keyboard kan findes, med en online pris på lige knap 1200 kroner.

OnePlus Stylo Pen kan findes, med en onlinepris på 769 kroner.





Konklusion

OnePlus har gjort en rigtig stærk entré på tablet markedet. De har lavet en tablet, der føles mere lækker end flertallet af Android tablets. Samtidigt yder den også super godt til alle de ting jeg har fundet på at kaste efter den.

Skærm og lyd er rigtigt lækre og min tid med OnePlus Pad, som medie gateway har været en fornøjelse.

Det er ikke alt tilbehør til OnePlus Pad der rammer plet, men eftersom det er selve tabletten jeg tester i dag og ikke tilbehøret, så vil jeg kun lade det være med som en bemærkning og ikke lade det påvirke den samlede score.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for en solid tablet, der hardwaremæssigt klarer opgaven rigtigt fint. Android til tablets mangler dog stadig noget finpudsning i forhold til app optimering osv, før at komme helt i mål.

Det er ikke OnePlus’ skyld, men det kan ikke undgå, at det falder lidt tilbage på oplevelsen af deres produkt, desværre.





Godt:

Lækker skærm

God batteritid

Solid hardware

Lækre materialer





Skidt:

Android til tablet mangler stadig optimering