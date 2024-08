OnePlus Pad 2 er nu tilgængelig i Danmark

OnePlus er klar på det danske marked med deres nye OnePlus Pad 2 og sammen med den kommer der også nyt tilbehør i form af en ny stylus, keyboard og cover.

5 aug. 2024 kl. 14:53 Af Kenneth Johansen DEL:

Den nye flagskibstablet, OnePlus Pad 2, er nu tilgængelig i Danmark til en vejledende udsalgspris på 4.299 kr. Ud over tabletten kan man også få fat i det opdaterede tilbehør, som inkluderer OnePlus Smart Keyboard, OnePlus Stylo 2-pennen og OnePlus Folio Case 2.

OnePlus' seneste flagskibstablet har fået en god start og en fantastisk modtagelse blandt brugerne allerede inden lanceringen. OnePlus Pad 2 har overgået sin forgænger, OnePlus Pad, ved at sælge tre gange så hurtigt under forudbestillingsperioden i Europa. OnePlus Pad 2 fås i farven Nimbus Gray og er tilgængelig fra i dag til en pris på 4.299 kr. for 12GB+256GB-varianten. OnePlus Smart Keyboard koster 1.159 kr., OnePlus Stylo 2 koster 769 kr., og OnePlus Folio Case 2 koster 459 kr. Alle produkterne kan købes i Danmark hos Proshop.

“Med et aluminiumsdesign, et ultrakraftigt Snapdragon 8 Gen 3-chipsæt, en skærm med uovertruffen klarhed og de nyeste og bedste AI- og produktivitetsfunktioner, er OnePlus Pad 2 et fremskridt inden for mobil produktivitet og et tegn på en ny generation i OnePlus' førsteklasses Android-portefølje. Vi håber og tror på, at de danske forbrugere vil tage godt imod den nye og forbedrede tablet og dens tilbehør,“ siger Thor Gøtz, landechef for OnePlus i Danmark.





Førsteklasses tablet til både arbejds- og hverdagsbrug

OnePlus Pad 2 er bygget til at levere features der fremmer din produktivitet og giver brugerne mulighed for at nyde hurtige, digitale oplevelser, der problemfrit integrerer både arbejde, underholdning og hverdagsopgaver.

Takket være den banebrydende Snapdragon 8 Gen 3-mobilplatform mestrer OnePlus Pad 2 både arbejdsrelaterede og personlige opgaver, og en række ekstraordinære forbindelsesfunktioner øger produktiviteten ved at gøre arbejdsgange med flere enheder lettere end nogensinde før. Tabletten kan forbindes via internet med kompatible OnePlus-telefoner, synkronisere medier, dele notifikationer og clipboards samt give mulighed for fjernadgang til filer. App Relay gør det desuden muligt at skifte problemfrit mellem telefon og tablet, så man kan arbejde eller spille uafbrudt.

Nye AI-funktioner med fokus på effektivitet

For at revolutionere brugernes effektivitet arbejder et sæt kraftfulde AI-funktioner sammen med hardware- og OS-opsætningen på OnePlus Pad 2. Gennem AI-værktøjskassen kan brugerne optimere deres arbejdsgang ved at bruge AI Speak til at få læst tekst højt, mens de foretager sig andre opgaver, bruge Recording Summary til at opsummere og sammenfatte information fra lange tekstpassager til hovedpunkter samt benytte AI Writer til at skabe originalt indhold baseret på billed- og tekstforslag.

Brugerne kan endda konvertere optaget lyd til tekst og generere kortfattede resuméer med Recording Summary, hvilket gør OnePlus Pad 2 til det ideelle bærbare arbejdsredskab. Ved at bruge den forbedrede AI Eraser 2.0 kan brugerne fjerne uønskede personer og objekter fra fotos med et enkelt tryk. Smart Cutout 2.0-funktionen kan genkende og isolere op til tre motivgrupper i billeder med enestående præcision, hvilket gør det nemt at klippe, kopiere og dele billedindhold.