CES 2019: ASUS ROG Strix II gaming laptops opgraderes med NVIDIA RTX grafik

Vi er ikke uvante med at se high-end bærbare fra ASUS og ROG divisionen. ROG Strix II befinder sig måske ikke på tronen, men stadig med nok performance til at kunne tilfreds de fleste.

ROG Strix II placerer sig mellem en beefy desktop replacement og en nogenlunde mobil gaming laptop, som ikke giver rygskaber ved transport. ROG Strix II er nu annonceret under CES 2019 i opgraderet versioner, ASUS ROG Strix SCAR II og ASUS ROG Strix HERO II, hvos retten er tilsat NVIDIA GeForce RTX chips.

Ens for begge varianter er et desktop-style tastatur med dedikeret genvejs-taster til f.eks. volume og mute.

Som vi normalt kender fra ASUS ROG laptops, har begge Strix modellerne lys opkring logået og låget samt en diffus belysning på fronten.



ASUS fortæller:



”The light bar casts an "Aura Sync" glow and can be customized to a variety of patterns and colors”

Scar II bygges omkring et 15,6 tommer eller 17,3 tommers display, og begge med 144Hz refresh rate samt 3ms responstid.



Under det smukke ydre, har ASUS monteret dem med et NVIDIA GeForce RTX 2060 som standard, og med option for tilvalg af GeForce RTX 2070.



Hero kan efter vores informationssøgen kun erhverves med GeForce RTX 2060.

Begge maskiner bestykkes med seks-kernet Intel Core i7-8750H processor sammen med 32GB RAM, SSD og mulighed for tilvalg af SSHD.



Priser og lanceringsdato er ukendt.



