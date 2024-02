BMW reducerer CO2-udledning i 2023

BMW-gruppen fortsætter med at reducere CO-udledningen for hele sin flåde og gør en vigtig indsats for at opnå sine ambitiøse CO-reduktionsmål. I 2023 blev der solgt 376,183 fuldt elektriske køretøjer på verdensplan - en stigning på 74,4% fra 2022.

14 feb. 2024 kl. 07:29 Af Maria DEL:

BMW Gruppen fortsætter med at tage skridt mod en grønnere fremtid ved systematisk at reducere CO-udledningen fra hele deres flåde. Dette er en vigtig del af virksomhedens indsats for at opnå sine ambitiøse mål for CO-reduktion på tværs af hele gruppen. Baseret på foreløbige interne beregninger kom BMW Gruppens EU-flådeemissioner for 2023 ind på 102,1 gram per kilometer (WLTP), hvilket er en reduktion på 2,8 procent fra det foregående år. Denne præstation overgik det gældende flådemål for virksomheden, der er fastsat af EU27+2 (EU, Norge, Island), som er på 128,5 gram per kilometer, med 26,4 gram i 2023.

Disse tal understreger BMW Gruppens engagement i at mindske miljøpåvirkningen og arbejde hen imod en mere bæredygtig fremtid. En central drivkraft bag BMW Gruppens bestræbelser på at reducere flådeemissionerne er implementeringen af deres elektrificeringsstrategi. I 2023 solgte virksomheden i alt 376,183 fuldt elektriske køretøjer på verdensplan. Dette er en stigning på 74,4% i forhold til 2022. Med denne vekst overgik BMW Gruppens salg af fuldt elektriske køretøjer det samlede BEV-markeds vækst. Med mere end 15 fuldt elektriske modeller i sin portefølje sigter BMW Gruppen efter at fortsætte sin succesfulde BEV-vækst i 2024.

En ud af fem af virksomhedens nyligt leverede køretøjer skulle have et fuldt elektrisk drivsystem i år; ved 2025 skulle det være en ud af fire. Ud over at øge elektrificeringen af BMW Gruppens flåde har den fortsatte videreudvikling af konventionelle drivsystemer også bidraget til at sænke CO-udledningen. Den seneste opdatering til drivsystempakken har yderligere forbedret effektiviteten af forbrændingsmotorer, især siden efteråret 2022. BMW Gruppen ser kontinuerlig reduktion af emissioner på tværs af sin køretøjsflåde som en integreret del af sin bæredygtighedsstrategi.

Inden 2030 planlægger virksomheden at reducere sine samlede CO-udledninger med mindst 40 procent per køretøj fra 2019-niveauer. Målet er at opnå dette gennem hele værdikæden - fra forsyningskæden til produktionen til brugsfasen. BMW Gruppen planlægger at være klimaneutral senest i 2050. Med disse mål er BMW Gruppen på en vej, der er i overensstemmelse med Paris klimamålet om at begrænse global opvarmning. Virksomheden er den første tyske bilproducent, der har tilsluttet sig "Business Ambition for 1.5° C" -kampagnen, der er iværksat af Science-Based Targets Initiative, og er også en del af FNs internationale Race to Zero-kampagne.