Mere gaming på vej til din Volkswagen

Volkswagen AG samarbejder med spilplatformen AirConsole for at bringe en unik gaming-oplevelse til sine chauffører og passagerer. Ud over ID.7, ID.5, ID.4 og ID.3 produktlinjerne (fra ID. software 4.0) vil AirConsole også være tilgængelig for den nye Passat, den nye Tiguan, den nye Golf og den nye Golf Estate.

AirConsole gaming-platformen vil tilbyde underholdning på farten, for eksempel når man oplader eller holder en pause. De nye spil fra AirConsole-platformen vil være tilgængelige på infotainment-skærmen, som omdannes til en spillekonsol. Smartphonen fungerer som controller.

Det betyder, at passagererne i ID.7 Tourer også kan spille med hinanden via deres smartphones – ligesom derhjemme med en spillekonsol og controllers. Volkswagen forventer at lancere AirConsole i de første europæiske lande fra midten af september. Ved årsskiftet 2024/2025 er det planen at udvide tilbuddet med flere spil til endnu flere europæiske lande.

For at kunne nyde in-car gaming-oplevelsen, skal spillerne blot bruge deres smartphone, som fungerer som controller, samt VW Active Info Display. Efter at have startet AirConsole-appen i bilen, etableres forbindelsen mellem smartphonen og køretøjet intuitivt ved at scanne en QR-kode på skærmen. Derefter kan spillerne straks begynde at spille. AirConsole-platformen understøtter flere spillere samtidigt. Bagsædepassagererne kan også deltage i gaming-sjovet under stop. Generelt er det muligt at spille alene eller sammen med alle køretøjets passagerer. Køretøjet skal være i parkeringsposition for at aktivere gameplayet.