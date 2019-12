AUTHOR : Kim Monberg

PUBLISHED : 2019-03-11 04:57:00

BitFenix Alchemy 3.0 LED Strips

I vores gennemgang af nye BitFenix produkter, er vi nået til deres nye LED strips med addressable RGB. Læs vores anmeldelse af Alchemy 3.0 fra BitFenix.

BitFenix er en velkendt producent af computer kabinetter og tilbehør til selvsamme. I denne anmeldelse skal vi tage et kig på deres nye LED strips med addressable RGB.

Jeg har modtaget 2 modeller, så vi kigger lige på indpakningen her.

De kommer i såkaldte blisterpakninger, hvor man kan se produktet igennem. På bagsiden er features fremhævet.

Jeg har modtaget en model med controller, og en model uden. Man kan købe dem i 30, 40, 60 cm uden controller og 30 samt 60 cm med controller. Så der er gode muligheder for tilpasning.

Inden vi går videre, kommer de tekniske specifikationer lige.

Som man kan læse, er der tale om TriBright LED, som er ret kraftige. De har en lumen på 60 og en lyskegle på 120 grader. Det er ret godt. De kraftige neodymium magneter er malet sorte, så de ikke er tydelige, hvilket er ret flot. Stripsene er 10mm brede og 3mm tykke. Bemærk 40cm udgaven kun kan købes i en dobbeltpakke med 2 strips.

Available LED Colors with 3.0 Chroma box

Red, Blue, Green, Purple, Yellow, White-Blue

Red, Blue, Green, Purple, Yellow, White-Blue Magnets Black Sintered NdFeB Permanent Magnets

LED Type SK6812 TriBright™ SMD

Lumen 60

Color Rendering Index ~80

Angle 120°

Voltage (v) 5V

Flex PCB Quality 1oz copper

Protective cover High-Clarity Polyurethane

Power Cable Length 50cm - 20"

LED Strip Width 10mm - 0.4"

LED Strip Thickness 3mm - 0.12"



Alchemy 3.0 Addressable RGB LED Strip - 30cm

Alchemy 3.0 Addressable RGB LED Strip - 30cm LEDs 15

Magnets 6

Wattage (W) 4.5



Alchemy 3.0 Addressable RGB LED Strip - 40cm

Alchemy 3.0 Addressable RGB LED Strip - 40cm LEDs 20

Magnets 4

Wattage (W) 6W



Alchemy 3.0 Addressable RGB LED Strip - 60cm

Alchemy 3.0 Addressable RGB LED Strip - 60cm LEDs 30

Magnets 12

Wattage (W) 9

Lad os kigge på sagerne.

Til begge typer sæt følger der forlænger med. De kan tilslyttes enten bundkort eller controller, så der er gode muligheder for, at man kan lave det setup man ønsker. forlængerne er hele 50 cm lange.

Controller sættet består af en styreboks, hvor man kan tilslutte både 2.0 og 3.0 Alchemy LED strips. Den forsynes fra et SATA stik, og har en lille knap man kan trykke på for, at skifte lyseffekt.

På bagsiden af både controller og knap, er der kraftige magneter. Så man ubesværet kan sætte enhederne fast rund på kabinettet.

Stikkene på stripsene er polariseret, som de nu er på A-RGB stik, så man skulle helst ikke kunne vende dem forkert når man tilslutter dem. Der er små hætter på de ender der har stikben, så de ikke bliver bukket.

Stripsene er helt bløde, så de kan følge formen af kabinettet, eller hvad man nu måtte sætte disse strips på.

På bagsiden er der lagt en klæber, så man kan montere stripsene permanent i kabinettet. Vil man helst undgå det, så er der kraftige magneter i selve stripsen, så den holder sig godt på plads uden klæberen. Det giver en nem og problemfri montering.

Lyset.

Jeg har lavet en lille video af, hvordan lyset ser ud. Jeg har selvfølgelig brugt controlleren, så det er også de farver og effekter man kan forvente fra den.

Konklusionen.

Der er ingen tvivl om, at addressable RGB er fremtiden. Forskellen er bare, hvordan de forskellige produkter laves og hvilken kvalitet producenterne vælger at lave deres produk i.

BitFenix har valgt, at bruge en meget blød silikone til deres strips hvilket gør, at deres Alchemy 3.0 strips kan sættes op alle steder og helt ind i hjørnerne. Ikke nok med det, så er der valgt nogle ekstremt kraftige magneter, så man faktisk ikke behøver at bruge klæberen som også er med på stripsene. Med mindre det er ekstreme forhold, eller en ikke magnetisk overflade man skal montere stripsene på.

Den medfølgende controller er ekstremt nem at bruge, og den er bagud kompatibel med BitFenix Alchemy 2.0 LED strips, hvilket er super fedt. Så skal man ikke have flere knapper og controllere monteret i kabinettet. Ikke nok med det, så kan de jo sidde fast så godt som alle steder med deres kraftige magneter.

Kigger vi på prisen, så kan man købe en 30 cm strip for lige over 260 DKK inklusiv controller og lige over 220 uden. En 60 cm koster lige over 220 uden controller og lige omkring 310 inklusiv controller. det er umiddelbart nogle ok priser, da man får en rigtig lækker strips der er nem at montere, og man får lange kabler med, så man kan tilslutte til controller eller direkte på bundkort.

Det giver samlet en score på 9 i forhold til min vurdering, og oven i det vil jeg give den en Great Product award. Det er nogle gode produkter BitFenix har lavet, det er der ingen tvivl om.

Godt:

Kraftige magneter

Dobbeltklæb

Kan køres med standard controller

Kan købes i flere længder og med og uden controller

Meget fleksibel

Mindre godt:

Prisen er måske lidt høj i forhold til andre produkter.